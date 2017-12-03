جعفریان از نسبت شعر افغانستان با میراث حافظ و سعدی گفت

به گزارش خبرنگار مهر، این شاعر در ابتدا درگذشت مرحوم چایچیان به عنوان یکی از قله های شعر آیینی را تسلیت گفت: شعرای آیینی مثل کسانی که مالی و جایی را وقف می کنند خودشان را وقف می کنند و هر اثری از آقای چایچیان را ببینید به مدح و منقبت ائمه برمیگردد. خوشحالم عمر درازی داشت و توانست تا حد امکان نسلی از جوانان علاقمند به شعر آیینی را تربیت کند.

وی همچنین درباره شعر امروز افغانستان اظهار کرد: شاید از نگاه تکنیک این شعر، هنوز به شعر فارسی در ایران نرسیده باشد. اما از حیث اصالت، بسیار شعر اصیل و شناسنامه دارتری است. غزل این سرزمین با شعر حافظ و سعدی نسبت دارد اما ما داریم قدری این پیوندها را می‌گسستنیم.

جعفریان تصریح کرد: اگر قرار است ادبیات فارسی در دانشگاه های جهان تدریس شود باید بخشی از آن به ادبیاتی که در افغانستان خلق می شود تعلق داشته باشد. برخی از آثار آنها آنقدر قوی است که حتی به کتب درسی فرزندان ما راه پیدا کرده و اشعار محمدکاظم کاظمی را آنها هم می خوانند.

سرانجام «چکر در ولایت جنرال‌ها»

این مستندساز جنگ در پاسخ به اینکه آیا سرانجام مطالب او در صفحه ای که در هفته‌نامه مهر داشت در قالب کتاب چاپ شده یا خیر، ادامه داد: من در این هفته نامه صفحه ای با نام «چکر در ولایت جنرال‌ها» داشتم که فکر نمی کردم از آن استقبال شود. چکر در فارسی دری به معنای گشت و گذار است و در دوران آشوب افغانستان، خیلی ها ادعای جنرال بودن می کردند. علی رغم پیش بینی ما از این صفحه استقبال شد.

جعفریان تصریح کرد: تازه آن زمان بود که فهمیدم جامعه میزبان که ما باشیم از جامعه مهمان که سه میلیون نفر افغانستانی هستند، هیچ اطلاعی ندارد. ما ساده ترین چیزهایی که در آن صفحه منتشر می کردیم بازتاب شگفت انگیز و تقاضاهای متعددی برای ادامه کار داشتیم. قریب به ۱۰۰ صفحه منتشر و بعد هفته نامه تعطیل شد. بنا شد این ها در قالب کتاب منتشر شود. اما یادداشت های دیگر من در قالب کتاب «در پایتخت فراموشی» که ماحصل سفرم به افغانستان با بهروز افخمی است، انتشار یافت. امیدوارم در نمایشگاه کتاب پیش رو، بتوانم این کتاب را به چاپ برسانم. مشکل چاپ نشدن آن تا این لحظه هم خود من بوده ام، از بیماری گرفته تا سفر و... که فرصت نکرده ام کتاب را سامان بدهم.

خاطرات و خطراتم را از زنده یاد آوینی دارم

این روزنامه نگار یادآور شد: سال ۶۳ اولین بار ۱۷ ساله بودم که به افغانستان رفتم. تا امروز با افراد زیادی آشنا شدم که برخی ترور شدند و برخی از دنیا رفتند. سال ۷۳ تازه ۶ ماه بود که طالبان به وجود آمده بودند و با یک گروه خبرنگاری به قندهار رفتیم و ماجراهایی در مسیر برگشت ما با یک نیروی طالبان پیش آمد.

جعفریان تصریح کرد: من این خاطرات و خطرات را از زنده یاد مرتضی آوینی یادگار دارم. خدا این مرد را رحمت کند که من در اواخر حیات او توانستم یکی دو ماموریت با روایت فتح بروم. ما برای ساختن یکی از سریالها عازم افغانستان بودیم و در کابل خبر شهادت او را شنیدم.

مولف «در حاشیه شط» درباره کتابی که قرار است درباره ابتهاج بنویسد هم توضیح داد: او مرد بسیار بزرگی است، خوشحالم که هنوز زنده است و امیدوارم بشود از او در حیاتش قدردانی کرد.

«چشم شب روشن» به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا، شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.