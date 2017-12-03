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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد؛

اسامی محرومان هفته پانزدهم/ مربی پرسپولیس همچنان محروم است

اسامی محرومان هفته پانزدهم/ مربی پرسپولیس همچنان محروم است

سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان انصباطی هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

نفت تهران: محسن بنگر، فرشاد هاشمی

استقلال  خوزستان: یونس دلفی

صنعت نفت آبادان:  علی عبداله زاده

پیکان تهران: ابوالفضل ابراهیمی ، امیرحسین صادقی

سایپا: محمد دانشگر، علی شجاعی و علی قلی زاده( رای انضباطی)

تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی برابر رای انضباطی

پدیده: مجتبی سرآسیایی سرپرست رای انضباطی

پرسپولیس: ایگور پانادیچ مربی رای انضباطی

سیاه جامگان: کیوان امرایی رای انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پانادیچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی این تیم با پارس جنوبی جم از روی نیمکت اخراج شد و محرومیت وی باوجود غیبت در بازی مقابل ذوب آهن، همچنان ادامه دارد. 

کد مطلب 4161604

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