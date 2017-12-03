اسامی محرومان هفته پانزدهم/ مربی پرسپولیس همچنان محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

نفت تهران: محسن بنگر، فرشاد هاشمی

استقلال خوزستان: یونس دلفی

صنعت نفت آبادان: علی عبداله زاده

پیکان تهران: ابوالفضل ابراهیمی ، امیرحسین صادقی

سایپا: محمد دانشگر، علی شجاعی و علی قلی زاده( رای انضباطی)

تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی برابر رای انضباطی



پدیده: مجتبی سرآسیایی سرپرست رای انضباطی



پرسپولیس: ایگور پانادیچ مربی رای انضباطی



سیاه جامگان: کیوان امرایی رای انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پانادیچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی این تیم با پارس جنوبی جم از روی نیمکت اخراج شد و محرومیت وی باوجود غیبت در بازی مقابل ذوب آهن، همچنان ادامه دارد.