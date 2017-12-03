اسامی محرومان هفته پانزدهم/ مربی پرسپولیس همچنان محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
نفت تهران: محسن بنگر، فرشاد هاشمی
استقلال خوزستان: یونس دلفی
صنعت نفت آبادان: علی عبداله زاده
پیکان تهران: ابوالفضل ابراهیمی ، امیرحسین صادقی
سایپا: محمد دانشگر، علی شجاعی و علی قلی زاده( رای انضباطی)
تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی برابر رای انضباطی
پدیده: مجتبی سرآسیایی سرپرست رای انضباطی
پرسپولیس: ایگور پانادیچ مربی رای انضباطی
سیاه جامگان: کیوان امرایی رای انضباطی
به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پانادیچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی این تیم با پارس جنوبی جم از روی نیمکت اخراج شد و محرومیت وی باوجود غیبت در بازی مقابل ذوب آهن، همچنان ادامه دارد.
نظر شما