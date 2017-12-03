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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

دختر احمد شفیق:

دولت امارات پدرم را به اجبار به قاهره بازگرداند

دولت امارات پدرم را به اجبار به قاهره بازگرداند

«می شفیق» دختر احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر اعلام کرد که پس از اعلام آمادگی پدرم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر، مقامات امارات او را به اجبار به قاهره بازگرداندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «می شفیق» فرزند احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر اعلام کرد که مقامات اماراتی با اجبار پدرش را وادار به رفتن به قاهره کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص چگونگی انتقال احمد شفیق به مصر گفت: پس از اعلام آمادگی پدرم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸، نیروهای اماراتی به منزل محل اقامت پدرم آمدند و او را به قاهره بازگرداندند.

گفتنی است، احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر روز چهارشنبه گذشته به صورت ناگهانی از آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی در مصر خبر داده بود.

پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود: مقامات اماراتی احمد شفیق را از منزلش در ابوظبی بازداشت کرده اند تا به مصر عودت دهند.

این در حالی است که منابع نزدیک به شفیق بازداشت وی را تایید کرده بودند.

کد مطلب 4161605

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