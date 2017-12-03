فعالان اقامه نماز در وزارت ارشاد مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از فعالان عرصه نماز با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد کل نماز کشور، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، مشاور وزیر ارشاد و دبیر شورای اقامه نماز وزارت ارشاد برگزار شد.

وزیر ارشاد در این مراسم گفت: بحث نماز در ادبیات دینی ما جایگاه خاصی دارد که با تفسیرها و تعبیرهای مختلفی در قرآن و احادیث مطرح شده است. از نماز به عنوان عمود دین که خیمه دین بر آن متکی است، تعبیر شده است. نماز تکلیفی است که همه شرایع ابراهیمی بر آن مکلف بوده اند.

وی افزود: اینکه چرا نماز در بین رفتارهای دینی دیگر مهم تر و متمایز است به دلیل ویژگی های این عبادت است. ویژگی اول نماز این است که یک رفتار دینی مستمر در طول زمان است، رفتارهای دینی مثل روزه و حج سالانه یا یک بار در طول عمر هستند اما نماز تکلیف هر روز است و در هر روز چندین نوبت اتفاق می افتد. بنابراین فهمی که نماز در رفتار نمازگزار می تواند بگذارد با هیچ رفتار دینی دیگری هم تراز نیست. رفتاری است که با زندگی روزانه انسان پیوند خورده است. بنابراین با رفتارهای دینی سالانه و عمرانه ما تفاوت دارد.

صالحی ادامه داد: ویژگی دوم نماز این است که نماز ترکیبی از رفتار فردی و اجتماعی و یا با هم را در بر دارد. پاره ای از رفتارهای دینی صرفاً فردی یا اجتماعی هستند، اما نماز هم به نیاز فردی و هم به نیاز جمعی ما پاسخ می دهد. نمازهای فرادی پاسخ به نیازهای فردی و نمازهای جماعت و جمعه پاسخگوی نیازهای اجتماعی هستند. پاره ای از رفتارهای دینی صرفاً کارکرد جمعی دارند، نماز یک رفتار دینی است که هم رابطه تنظیم گر با خود انسان است و هم رابطه انسان را با جمع برقرار می کند. بنابراین نماز به عنوان یک رفتار دوگانه ای که هم تکمیل کننده رفتار فردی است و هم تنظیم گر رفتارهای اجتماعی است.

صالحی بیان کرد: نماز ترکیبی از فکر و فعل است. در نماز یک ترکیب جمعی از زبان و فکر و حرکات و گفتار و رفتار با هم وجود دارد و تأثیر وجودی آن بسیار متفاوت با سایر رفتارهای دینی ماست که صرفاً جمعی و فردی هستند. این ویژگی های چندگانه نماز که یک رفتار دینی مستمر است و هم هویت فردی را در نظر دارد و هم تنظیم گر روابط اجتماعی است، آن را در بین رفتارهای دینی متمایز کرده است و شأنی به نماز داده که هیچ رفتار دیگری از این اهمیت و اهتمام برخوردار نیست. اینکه مقام معظم رهبری هر ساله به اجلاس نماز پیام می دهند نشان از اهمیت این موضوع دارد و معنادار است. وقتی از نماز صحبت می کنیم صرفاً از یک مناسک مذهبی صحبت نمی کنیم. بلکه از یک اتفاق فردی و جمعی صحبت می کنیم که تغییر در باورها و ارزش های انسان را در پی دارد.

در انتهای مراسم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، معاونت قرآن و عترت، معاونت امور فرهنگی، مدیران کل ارشاد استان های گلستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، مازندران، اصفهان، گیلان، زنجان و خراسان جنوبی شایسته تقدیر ویژه اعلام شدند و مدیران کل ارشاد استان های تهران، ایلام، کرمان، یزد، هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم از امام جماعت موفق اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان جنوبی، امام جماعت موفق ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه قرآنی ریحانه النبی به عنوان موسسه فعال در ترویج امر نماز و یک نفر کارمند فعال ترویج و توسعه فرهنگ نماز تجلیل به عمل آمد.