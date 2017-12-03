۱۰ برگزیده جشنواره ملی مسیر سبز در ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ۶۵۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در ۲ بخش عکس و رسانه ارسال ‌شده که در نهایت از ۱۰ برگزیده این جشنواره در این آیین تجلیل شد.

این جشنواره پارسال تنها در بخش عکس و به ‌صورت منطقه‌ای برگزار شد، ولی در سال جاری با اضافه شدن ۲ بخش رسانه و ویژه و گستردگی در سطح ملی توسعه‌یافت.

این جشنواره در سه بخش عکس، رسانه‌های مکتوب و بخش ویژه برگزار شد و بخش عکس جشنواره شامل ثبت تصاویر از حضور جامعه هدف بهزیستی در راهپیمایی اربعین حسینی و روند خدمات‌رسانی این اداره کل به عموم زائران در مرز مهران تعلق دارد.

در بخش عکس این جشنواره با تقدیر از فریده زینی وند از شهرستان دره شهر و مصطفی پور تیمور از ایلام جوایز اول تا سوم به ترتیب به فرزاد علیزاده از ایلام، شهناز پروانه از استان کرمانشاه و پوریا عبداللهی از تهران تعلق گرفت.

در بخش رسانه نیز با تقدیر از دلنوشته دانیال احمد نژاد از ایلام، جایزه بخش یادداشت شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به صورت مشترک به مجتبی قیطاسی و حمید حیدر پناه از ایلام اهدا شد.

در بخش مصاحبه نیز لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به آزاده خرم از ایلام و در بخش گزارش نیز هدیه نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به حمزه عبداللهی پور به عنوان برگزیده این بخش تعلق گرفت.