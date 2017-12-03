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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

۱۰ برگزیده جشنواره ملی مسیر سبز در ایلام معرفی شدند

۱۰ برگزیده جشنواره ملی مسیر سبز در ایلام معرفی شدند

ایلام-دومین جشنواره مسیر سبز با معرفی ۱۰ برگزیده نهایی در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ۶۵۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در ۲ بخش عکس و رسانه ارسال ‌شده که در نهایت از ۱۰ برگزیده این جشنواره در این آیین تجلیل شد.

این جشنواره پارسال تنها در بخش عکس و به ‌صورت منطقه‌ای برگزار شد، ولی در سال جاری با اضافه شدن ۲ بخش رسانه و ویژه و گستردگی در سطح ملی توسعه‌یافت.

این جشنواره در سه بخش عکس، رسانه‌های مکتوب و بخش ویژه برگزار شد و بخش عکس جشنواره شامل ثبت تصاویر از حضور جامعه هدف بهزیستی در راهپیمایی اربعین حسینی و روند خدمات‌رسانی این اداره کل به عموم زائران در مرز مهران تعلق دارد.

در بخش عکس این  جشنواره با تقدیر از فریده زینی وند از شهرستان دره شهر و مصطفی پور تیمور از ایلام جوایز اول تا سوم به ترتیب به  فرزاد علیزاده از ایلام، شهناز پروانه از استان کرمانشاه و پوریا عبداللهی از تهران تعلق گرفت. 

در بخش رسانه نیز با تقدیر از دلنوشته  دانیال احمد نژاد از ایلام، جایزه بخش یادداشت شامل  لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به صورت مشترک به  مجتبی قیطاسی و حمید حیدر پناه از ایلام اهدا شد. 

در بخش مصاحبه نیز لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به  آزاده خرم از ایلام و در بخش گزارش نیز هدیه نقدی، لوح  تقدیر و تندیس جشنواره به حمزه عبداللهی پور به عنوان برگزیده این بخش  تعلق گرفت.

کد مطلب 4161640

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