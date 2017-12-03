نماز، قله عبادات است/ نماز را با آفرینش آثار هنری تبلیغ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از فعالان عرصه نماز در وزارت ارشاد، با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و حمیدرضا ارباب سلیمانی، مشاور وزیر ارشاد در اقامه نماز در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام قرائتی در این مراسم گفت: وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و هنرمندان به ویژه هنرمندان سینما و تلویزیون برای نشان دادن گوهر نماز همت کنند و شما از آنها بهره بگیرید. البته تبلیغ نماز و نمازگزار هم با پیرمرد و پیرزن در مسجد نشسته نباشد، بلکه خلبانان، هنرمندان، پزشکان و ... باشند. با آفرینش آثار هنری باید نماز را تبلیغ کرد.

وی افزود: مدیرکل و معاونان در هر سازمانی باید در صف اول نماز حضور یابند. احکام فقهی نماز به صورت فشرده و جزوه های صوتی و تصویری منتشر شوند و برای فرستادن به کشورهای دیگر تدارک دیده شوند و احکام نماز بیان شود.

قرائتی ادامه داد: پول خیر است، عقل خیر کثیر است. فکر کنید و با دیگران نیز مشورت کنید. در طول ۳۰ سال گذشته، وزارت ارشاد هیچ مشورت حتی تلفنی در مورد نماز با من نکردند. گاهی مردم عوام بهتر از ما می فهمند. ما به بچه ها گفتیم شیرین ترین نمازی که در عمرتان خواندید را برای ما بفرستید. در آن نامه ها، نامه ای بود که به عقل هیچ هنرمندی نمی رسید. دختر ۱۱ ساله ای نوشته بود که با پدرم در اتوبوس جاده ای بودم راننده برای نماز در جاده توقف نمی کرد. این دختر از کیف خود ظرف آب را برداشت و در داخل اتوبوس وضو گرفت، مهر این دختر به دل شاگرد راننده افتاد و به راننده گفت. راننده هم نگه داشت. دختر نمازش را شروع کرد، همه مسافران آفرین گفتند و بعد یکی یکی پیاده شدند و پشت سر دختر نماز خواندند. دختر گفت یک دفعه دیدم ۱۷ نفر پشت سر من نماز می خوانند.

وی بیان کرد: در سمیناری در یزد بودم، پزشکی که سخنرانی می کرد می گفت کسانی که غذا را با اشتها می خورند از دیدن آنها شما گرسنه تان می شود اما کسی که فیلم غذا خوردن را بازی می کند شما را گرسنه نمی کند. باید در مورد نماز هم همینطور باشد. خود شما باید ۲۰روز، دو ماه یک بار آیات و روایات آن را بخوانید و یا آثار هنرمندان نماز را ببینید. خداوند می فرماید محبت از طرف خداست. هنر این است که زود بفهمید و دیر یادت برود. راجع به نماز ما مسئول هستیم. نماز پر از راز و رمز است و در نماز، هنر هم تعبیه شده است. تمام هستی برای بشر است، بشر برای عبادت است و قله عبادت نماز است و قله نماز سجده است و قله سجده، سجده آخر است که در آن دعا می کنیم.