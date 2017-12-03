رکورد «سرخیو راموس» در گرفتن کارت قرمز در اسپانیا!

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشگاه سن‎مامس روز شنبه شاهد یک رکورد بود و سرخیو راموس که به همراه تیم فوتبال رئال مادرید در این ورزشگاه به مصاف بیلبائو رفته بود، نوزدهمین کارت قرمز دوران بازی کردنش را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

با این کارت قرمز، او بالاتر از پابلو آلفارو و ژاوی آگوادو قرار گرفت و تبدیل به بازیکنی شد که در تاریخ لیگ اسپانیا بیشترین کارت قرمز را گرفته است.

این بار او بعد از دو کارت زرد به یک کارت قرمز رسید و مجبور شد با تحویل دادن بازوبند کاپیتانی زمین بازی را ترک کند.

کارت زرد اول به خاطر یک خطا روی رائول گارسیا در دقیقه ۱۱ بود، دومی هم در دقیقه ۸۶ و به خاطر خطا روی آریتز آدوریز.

این دومین کارت قرمز راموس در رقابت‎های این فصل بود و پیش از این او در بازی مقابل دپورتیوو لاکرونیا از زمین بازی اخراج شده بود. آن روز او در دقیقه ۸۹ از زمین بازی اخراج شد.

در طول دوران بازی کردن در سانتیاگو برنابئو، این مدافع ۲۴ کارت قرمز در تمام رقابت‌ها گرفته است.

به غیر از ۱۹ کارت قرمز در لالیگا، او ۳ کارت قرمز در لیگ قهرمانان و ۲ کارت قرمز در جام حذفی اسپانیا گرفته است.

از فصل ۶-۲۰۰۵ که او به این باشگاه ملحق شده است تنها یک فصل را بدون دریافت کارت قرمز به پایان رسانده که فصل ۱۵-۲۰۱۴ بوده است.

بدترین فصل او از نظر تعداد کارت قرمز هم یکی از اولین فصل‌های حضورش در مادرید بوده که ۴ بار کارت قرمز گرفته و از زمین بازی اخراج شده است.