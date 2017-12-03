لزوم استفاده از تجربه افراد متخصص برای پیشبرد امور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فرامرز نیک سرشت در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی استانداری زنجان، تصمیم های اتخاذ شده به منظور تودیع و معرفی مدیران را از الزامات اداری و سازمانی هر دستگاه اجرایی دانست و اظهار کرد: هیچ یک از این تغییرات، جنبه جناحی و سیاسی ندارد، بلکه تمامی اینها بر اساس الزامات و روابط اداری و به منظور پیشبرد بهتر امور اتخاذ می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان جابجایی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی و مجموعه های اداری را امری طبیعی و مطابق با روال اداری دانست و گفت: باوجود جابجایی پست های سازمانی، باید از تجربه افراد متخصص که منابع و ذخایر نیروی انسانی در مجموعه های اداری هستند، بهره لازم برده شود.

نیک سرشت ضمن قدردانی از تلاش های مدیرکل سابق امور اقتصادی استانداری زنجان در مدت ۵۰ ماه مدیریت این حوزه، بر ضرورت استفاده از تجربیات مدیران پیشین و همکاری افراد با تجربه با بدنه اداری، تاکید کرد و افزود: باید از هر شخصی که دارای ایده و نظر کارشناسی در حوزه های مختلف باشد، در اداره بهتر امور استفاده کرد و مشارکت این افراد را خواستار شد.

وی کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی استانداری را از نیروهای توانمند و دارای سنوات خدمتی بالا عنوان کرد و گفت: هریک از افراد دارای نظر کارشناسی و تجربه کاری، بدون در نظر داشتن چارت و سلسله مراتب سازمانی، می توانند در مجموعه اثرگذار باشند.

نیک سرشت ابراز امیدواری کرد همه مدیران در دوران مدیریت خود، از تمام توان و تلاش برای پیشبرد اهداف عالی نظام بهره گیرند تا در پیشگاه خداوند متعال، مردم کشور، شهروندان و خانواده شهدا سربلند باشند.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های کریم حسینخانی که به مدت ۵۰ ماه، مدیرکل امور اقتصادی استانداری زنجان بود، محمدرضا آبی پور به عنوان مدیرکل جدید این حوزه معرفی شد.