به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی در مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به نیروگاه چابهار ضمن تشکر از حمایت‌های دولت برای تسریع در گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان، گفت: از اسفندماه سال ۹۵ تاکنون، با اجرای ۳۰۰ کیلومتر شبکه، ظرفیت پذیرش ابتدایی ۱۰ هزار مشترک در شهر زاهدان ایجاد و ۴۵۰۰ انشعاب نیز نصب شد و ۴ هزار مشترک نیز در حال استفاده از گاز طبیعی هستند، این در حالی است که ۳۲ روستای شهر زاهدان نیز در برنامه اجرای شبکه‌گذاری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: هم‌اکنون خط انتقال ایرانشهر به چابهار و منطقه مکران با جذب سرمایه‌ای بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و طراحی خط انتقال زابل و خاش نیز در حال پایان بوده و اواخر امسال و یا اوایل سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، ضمن این‌که در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز بودجه برای این امر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کاهش و صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیون لیتر فرآورده در شهرهای ایرانشهر و زاهدان پس از گازرسانی، تصریح کرد: ۴۰ واحد نیروگاهی زاهدان و نیروگاه بخار ایرانشهر از گاز استفاده می‌کنند.

عراقی با اشاره به ایجاد اشتغال و حضور پیمانکاران متعدد برای سرعت بخشیدن به گازرسانی شهر زاهدان، عنوان کرد: پیمانکاران متعددی برای اجرای خطوط تغذیه و انشعاب به بیش از ۸۰۰ کیلومتر شبکه در شهر زاهدان به‌زودی آغاز به کار خواهند کرد و این شهر به یک کارگاه اجرایی تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق CNG از شهر ایرانشهر اشاره و اعلام کرد: این پروژه که بزرگترین پروژه CNG در کشور خواهد بود، با جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار آغاز شده و قادر است روزانه معادل ۲ میلیون لیتر سوخت فصلی نیروگاه چابهار را تامین کند.

وی ادامه داد: برای انتقال این حجم CNG، روزانه ۱۰۰ تریلی مورد نیاز خواهد بود و حدود ۵۰۰ نفر اشتغال به‌ صورت مستقیم و هزار نفر نیز اشتغال بصورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

عراقی از آموزش بیش از ۵۰۰ نفر از هزار نفری که قبلا طی قراردادی با جهاد دانشگاهی و با حمایت شرکت ملی گاز ایران آغاز شده بود، خبر داد.