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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

فراهم سازی بستر کسب و کار برای معلولان جامعه ضروری است

فراهم سازی بستر کسب و کار برای معلولان جامعه ضروری است

اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: نگرش جامعه نسبت به معلولان بایستی تغییر کند و فراهم سازی فضای کسب و کار و اشتغال برای این قشر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رفیعی پیش از ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی معلولین در اراک اظهار داشت: این مراسم با رویکرد تحقق اصل کرامت و عدالت برای تمامی معلولین براساس آموزه های دین اسلام با هدف اصلاح نگرش جامعه به معلولین از طریق شناساندن توانمندی های این قشر برگزار شده است.

وی افزود: انسان ها ممکن است در طول زندگی بر اثر انواع حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده دچار نقص عضو شود و یا اینکه بر اثر کهولت سن و سالمندی بخشی از اعضای فعال خود را از دست بدهد و در زمره معلولین قرار بگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه ممکن است انسان های سالم نیز بر اثر اتفاقات و حوادث، گرفتار معلولیت شوند، بیان داشت: درک معلولان و نگرش صحیح در مورد این قشر از جامعه که در معلولیت خود نقشی نداشته اند باید در جامعه ترویج و گسترش پیدا کند تا فضای امیدوار کننده برایشان مهیا شود.

براساس این گزارش رفیعی خاطرنشان کرد: بهزیستی در حوزه پیشگیری هم تلاش کرده و گام های خوبی به جلو برداشته و براساس ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، غربالگری ژنتیک در سازمان بهزیستی اجباری بوده و سازمان مکلف به اجرای آن است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: در این غربالگری اجباری قطعا از تولد ۳۰هزار نوزاد معلول در سال می توانیم جلوگیری کنیم تا تعداد نوزادان سالم بیشتر شود و تولد نوزاد معلول کاهش پیدا کند.

رفیعی عنوان کرد: بهزیستی اکنون با بهزیستی سال های گذشته که در دو محور کمک به معلولین و پرورشگاه ها فعالیت داشت، متفاوت است، امروز بهزیستی علاوه بر ارایه خدمات به همه مردم جامعه مانند مهدهای کودک، مراکز مشاوره و روانشناسی و... برای پنج گروه جامعه شامل ویژه جامعه معلولین، یتیم ها، زنان سرپرست خانوار، معتادان تحت درمان و بهبودیافته و آسیب دیدگان اجتماعی نیز خدمات رسانی می کند.

وی اضافه کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولان مرکز هزینه می شود که بهزیستی با توجه به اعتبارات، خدمات را برای جامعه هدف طبقه بندی کرده است.

کد مطلب 4161691

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