وحدت زمینه ساز موفقیت های روز افزون مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی با اشاره به مقام والای شهادت نزد خداوند، اظهار داشت: شهادت از جمله توفیقات بزرگ الهی است که اگر انسان بتواند به آن دست یابد بسیار اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: خداوند را شاکریم که در کنگره شهدا حضور داریم و نام خود را در زمره کسانی که یاد شهدا را بزرگ می‌شمارند نوشتیم.

امام جمعه ارومیه با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت از برگزار کنندگان کنگره ۱۲ هزار شهید تقدیم کرد و افزود: برای این کار زحمات زیادی کشیده شده و برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی یک کار شاخص فرهنگی است و سبب زنده ماندن یاد و نام شهدا می‌شود.

حجت الاسلام قریشی گفت: مسئله شهادت و توفیق دستیابی به آن رسیدن به مقام بسیار بزرگی است و ارزش بزرگی دارد بطوریکه ائمه اطهار همیشه برای خود شهادت می‌خواستند و برای کسانی که دوست داشتند همین را طلب می‌کردند.

وی افزود: امیر مومنان (ع) به عشق شهادت زندگی می‌کردند و جملات قابل تأملی در نهج‌البلاغه دارند آن چنانکه می‌فرمایند قسم به خدا اگر من دشمن را ملاقات کنم کوچک‌ترین ترسی به دلم راه ندارد چراکه میدانم دشمنان من در ظلالت و گمراهی است و من در راه راست هستم و برای شهادت و ملاقات خدا مشتاق هستم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: حضرت علی (ع) برای رسیدن به شهادت بین مردم بود و امامت می‌کرد و می‌فرمود اگر شوق شهادت نبود مرکب خود را سوار و از شما دوری می‌کردم و تنها امید به شهادت مرا بین شما نگه داشته است.

وی با اشاره به توجه وافر مقام معظم رهبری به اهمیت بزرگداشت یاد شهدا افزود: همه دیدند که رهبر معظم انقلاب با زمزمه شعر ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدند چه اشکی می‌ریختند.