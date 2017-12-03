گفتگوی تلفنی محمود عباس با بن سلمان درباره بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، منابع فلسطینی از رایزنی تلفنی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و مطلع کردن وی از اوضاع شهر بیت المقدس و اهمیت حمایت آن و مقدسات اسلامی و مسیحی با توجه به خطراتی که در کمین آن است خبر دادند.

همچنین محمود عباس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به شکل تلفنی گفتگو کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان در این تماس تلفنی خواستار ایفای نقش از سوی سعودی ها برای حمایت از بیت المقدس و مقدسات اسلامی و مسیحی آن به ویژه با توجه به اخباری که رسانه ها درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس مخابره کرده اند، شد.

محمود عباس آنرا عاملی برای نابودی روند سازش توصیف کرد.

بن سلمان نیز در این گفتگو از اهمیت این موضوع نزد عربستان دم زد.

محمود عباس با عبدالله دوم شاه اردن نیز تلفنی موضوع شهر بیت المقدس را مورد رایزنی قرار داد و از مواضع پادشاه اردن در قبال فلسطین تمجید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به شکل تلفنی درباره بیت المقدس گفتگو کرد.

شایان ذکر است که محمود عباس در حالی با ولیعهد سعودی درباره بیت المقدس گفتگو کرده است که مواضع ریاض در راستای همسویی با رژیم صهیونیستی و سیاست های آن است.