مراکز نگهداری و سمن های فعال در حوزه معلولان موردحمایت قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان در اراک، اظهار داشت: این روز بزرگ می تواند فرصتی باشد تا به مشکلات معلولان توجه بیشتری داشته باشیم و ایفای نقش مثبت این افراد در جامعه را بیینیم.

وی افزود: معلولیت ممکن است برخی محدودیت ها را به همراه داشته باشد اما خداوند در کنار این محدودیت ها قابلیت های دیگری قرار داده و در این راستا افراد معلول بسیاری هستند که به قله های رفیع موفقیت در عرصه های مختلف دست یافته اند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ظرفیت های بسیاری در جامعه معلولان نهفته است که مسئولان امر موظف هستند این استعدادها و ظرفیت ها را کشف کنند و فرصت پرورش را به این قشر از جامعه بدهند تا جامعه نیز از خدمات آنها بهره مند شود.

کریمی تصریح کرد: اشتغال یکی از دغدغه های مهم در تمامی جوامع است که قشر معلول نیز از این مساله مستثنی نیستند، براساس قانون سه درصد از اشتغال جامعه باید به معلولان اختصاص داده شود اما اکنون مجلس در حال اصلاح این قانون و ارتقای این سهمیه به پنج درصد است.

وی عنوان داشت: امروزه بخش عمده ای از کار پرورش معلولان بر دوش سمن ها است که دولت باید از این مجموعه ها حمایت کند، زیرا بخش عمده ای از این فعالیت عظیم به وسیله دست اندرکاران و خیران حامی این موسسات انجام می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهرداران و دهیاران استان مرکزی موظف هستند فضاهای تردد روستایی و شهری را برای عبور و مرور قشر معلول مناسب سازی کنند، قولی که می توانیم بدهیم این است که در مجلس شورای اسلامی در خدمت معلولان باشیم و با تصویب قوانین مطلوب از این جامعه ارزشمند حمایت به عمل آوریم.

کریمی ابراز داشت: عملیات انجام تست غربالگری ژنتیک اجباری توسط مجلس قطعی شده اما در کنار عوامل وراثتی عوامل دیگری همانند حوادث و سوانح رانندگی سبب بروز معلولیت در جوامع انسانی می شود و تمامی این مسائل تلاش بیشتر در راستای حمایت از جامعه معلولان را گوشزد می سازد.

وی ادامه داد: یکی از کاستی های جامعه معلولان کمبود تعرفه های خدماتی این افراد است که بسیار اندک و ناکافی ابلاغ شده و متاسفانه کفاف اداره امور این افراد را نمی دهد و در این راستا دولت و موسسات باید یاری دهنده هم باشند تا خدمتی مقدس را به انجام برسانند.