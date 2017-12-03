به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان در اراک اظهار داشت: استان مرکزی دارای جمعیت یک میلیون و ٤٣٠هزار نفری است که از این تعداد ٣٠هزار نفر معلول هستند و از این جامعه آماری ٥٧درصد به سبب حوادث و ٤٣درصد به سبب اختلالات ژنتیکی معلول شده اند.

وی افزود: روز جهانی معلول فرصتی برای یادآوری توانمندی های معلولان است و باید بگوییم اگرچه معلولان محدودیت هایی دارند اما از قدرت ارائه خدمات اجتماعی بالایی برخوردار هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چرا باید بر اثر غفلت بخشی از جامعه را دچار مشکل کنیم و برای مقابله با این مسئله باید از مخاطراتی مانند حوادث جاده ای با تشدید مجازات های مربوطه جلوگیری کنیم، باید سطح کیفیت تولید خودروها را افزایش دهیم تا شاهد آثار مخرب این حوادث در زندگی مردم نباشیم.

مقدسی عنوان کرد: در زلزله اخیر استان کرمانشاه معلولان بسیاری برجا مانده، برای مقابله با چنین مسائلی معماران و مهندسان ما باید سازه های مقاوم تری بسازند، پیام روز جهانی معلول تشریفات نیست بلکه یادآور وظایف مدیران و مسئولان مربوطه است تا بر تعداد آنها افزوده نشود.

وی ابراز داشت: خوشبختانه از سال ٩٥ تاکنون با ترویج فعالیت های غربالگری تعداد معلولان استان مرکزی افزایش نیافته اما این اقدامات کافی نیست و ما باید آموزش همگانی را گسترش دهیم و این اقدامات را از مقاطع ابتدایی تا دانشگاه آغاز کنیم و ادامه دهیم و تنها بر مانورها متکی نشویم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان باید به ظرفیت معلولان، اشتغال آنها، اعتبارات لازم و حتی حوزه ورزش آنها توجه ویژه داشته باشند و دولت در راستای انجام رسالت های بهزیستی یاری رسان این حوزه باشد.

مقدسی عنوان کرد: اقدامات غربالگری نباید به فراموشی سپرده شود و مسئولان با جدیت تمام به دنبال افزایش این اقدامات باشند، همچنین شرایط تردد و حضور معلولان در فضای شهری باید تسهیل شود.