روزانه ۴۹۰ طلاق در کشور ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کوزه ‌گر، روز یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی عکس و رسانه مسیر سبز در ایلام اظهار داشت: طلاق بر اساس روایات اسلامی بدترین حلال بوده که مخاطرات خود را نیز به دنبال دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین آثار طلاق والدین در صورت وجود فرزند مشکل در تربیت آنان است چراکه تجربه نشان داده فرزندان در کنار پدر و مار خود می توانند از تربیت صحیح تری برخوردار شوند، ضمن اینکه افزایش زنان سرپرست خانوار یا زنان بی سرپرست نیز از پیامدهای آن است.

قائم‌ مقام مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور خواستار بررسی کارشناسانه دلایل بروز این پدیده در کشور شد و گفت: باید از آثار و نتایج زیانبار آن جلوگیری کنیم.

کوزه گر تاکید کرد: ۷۹۱ مرکز شبانه‌ روزی سازمان بهزیستی در کشور فعالیت می کنند که تلاش خواهیم کرد تا توانمندی‌های معلولان را برای حضور در اجتماع آماده کنیم.

وی همچنین از جذب ۳۰۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: نمونه بارز این کمک ها را در زلزله ۷،۳ ریشتری ۲۱ آبان ماه در استان کرمانشاه شاهد بودیم که به محل های جمع آوری کمک های این سازمان تحویل داده شد.