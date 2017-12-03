علاقه نداریم جایزه مصطفی (ص) را با نوبل مقایسه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی امروز در حاشیه مراسم اعطای دومین دوره جایزه مصطفی (ص) که در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: وقتی این جوایز وجود دارند برترین ها انتخاب می شوند. این افراد می توانند الگو و اسوه دانشجویان باشند تا بتوانند سمت و سوی خود را انتخاب کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران فصل تازه ای در بحث علم و تکنولوژی را بعد از انقلاب باز می کند و توانسته خوشبختانه با همه محدودیت ها در عرصه علم و تحقیقات قدم های خوبی بردارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترا در ایران افزایش پیدا کرده است، گفت: اکنون در همه مقاطع فارغ التحصیل دکتر داریم که این می تواند رشد عظیمی در عرصه علم و فناوری برای کشورمان رقم بزند.

وی تاکید کرد: ما می توانیم دستاوردهای خود را از طریق این جوایز به جامعه بشناسانیم، هر چند که جایزه بین المللی است و الزاما برای دانشمندان ایرانی نیست.

صالحی تصریح کرد: این جایزه به کسی اعطا می شود که کار چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی ها جایزه مصطفی (ص) را جایزه نوبل اسلامی خطاب می کنند، گفت: علاقه مند نیستیم که این جایزه را جایزه نوبل اسلامی تلقی کنیم. این جایزه مصطفی اسلامی است؛ دلیلی به مقایسه این دو جایزه نداریم، هر کدام ویژگی خاص خود را دارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: امیدواریم جایزه مصطفی (ص) همین طور پیش برود و از امتیازات خوبی برخوردار شود و در آینده مجد و عظمت ایران در پیشقراولی علم و صنعت را مجددا احیا کند.