شناسایی ۲۱۴ بیمار «اچ آی وی» در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صداقت، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۷۹ که بیماری اچ آی وی شناسایی شد تا کنون ۲۱۴ نفر در استان گلستان مبتلا به این بیماری شدند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون از این تعداد ۸۵ نفر فوت شدند، افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد علت این فوتی ها بیماری ایدز بود ما بقی بیمارها به دلیل عوامل دیگر فوت شدند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان با بیان اینکه ۸۵ درصد این بیماران در استان را آقایان تشکیل می دهند، افزود: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده است جمعیت خانم ها بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۴ متوسط ابتلا به بیماری از طریق تماس جنسی ۱۸ درصد بوده است، تصریح کرد: این آمار از سال ۹۴ به بعد ۴۲ درصد رسیده است.

صداقت اظهارکرد: پیش‌بینی می‌شود هزار و ۸۰۰ بیمار «اچ آی وی» در استان وجود داشته باشد اما تا کنون ۲۱۴ نفر شناسایی شدند که این یکی از مشکلات محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌کارهایی که اکنون بین الملل در پیش گرفته این است که مردم از این بیماری نترسند و اگر کسی فکر می‌کند دچار این بیماری شده است نگران نباشد ما درمان و خدمات به آن ها ارائه می دهیم.

وی تصریح کرد: شناسایی افراد باعث می شود تا حدود زیادی درمان شود و جلوی سرایت ویروس به مابقی افراد گرفته شود که در این صورت می تواند ازدواج سالم همراه با فرزند سالم داشته باشد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان گفت: در حال حاضر یکی از برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی طرح «۹۰، ۹۰، ۹۰» است که در این طرح ۹۰ درصد بیماران شناسایی میشوند و از این تعداد، ۹۰ درصد درمان و از این تعداد ۹۰ درصد را کنترل شوند که این اعداد در کشور و در استان گلستان بسیار پایین است.

وی افزود: این بیماری در موج اول با انتقال خون، موج دوم با تزریق مشترک و موج سوم روابط جنسی بوده که یکی از تبعات موج سوم انتقال مادر به کودک بود.

کاهش شانس انتقال ایدز با تشخیص زودهنگام

صداقت تصریح کرد: تشخیص بهنگام باعث خواهد شد تا درمان زودتر انجام شود، اگر چه ویروس ها به طور کامل پاک نمی شود اما با کاهش مواجه می شود و شانس انتقال بیماری را به دیگران کاهش می دهد.

وی افزود: درمان به هنگام باعث می شود تا فرد از طول عمر بیشتری برخوردار شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان با اشاره به اینکه هر ساله ۴۳ تولد زنده داریم، گفت: در بحث تشخیص برای خانم های باردار تا کنون کارهایی به صورت پایلوت آغاز شده تا بتوانیم انتقال مادر به کودک را به صفر برسانیم.

وی تصریح کرد: معتادین تزریقی، زندانیان، افراد تن فروش، همسران افراد تن فروش و مردان هم جنس باز از جمله کسانی هستند که در معرض خطر به این بیماری هستند البته این باعث نمی شود از گروه هایی که مردم عادی را شکل می دهند غافل شویم.

صداقت با بیان اینکه اکنون بیماری ایدز تا حدود زیادی قابل کنترل است، اظهار کرد: اکنون با داروهای جدیدی که تولید شده افراد مبتلا به این بیماری می توانند با تشخیص و درمان به هنگام از یک سیر زندگی معمولی برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: ایدز ماهیت نگران کننده قبل را ندارد اما مشکلی که الان در جامعه ما وجود دارد این است که مردم از آن می‌ترسند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان گفت: در هر شهرستان حداقل یک مرکز مشاوره بیماری های رفتاری زیر نظر مرکز بهداشت همان شهرستان درحال فعالیت است.

وی افزود: از اولین مواردی که از سال ۷۹ تا کنون شناسایی کردیم ۲۱۴ نفر در استان گلستان مبتلا به این بیماری شدند.

صداقت با اشاره به اینکه تا کنون از این تعداد ۸۵ نفر فوت شدند، اظهار کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد از این فوتی ها ایدز بودند ما بقی به دلیل عوامل دیگر فوت شدند.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد این بیماران در استان را آقایان تشکیل می دهند، افزود: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده است جمعیت خانم ها بیشتر می شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۴ متوسط ابتلا به بیماری از طریق تماس جنسی ۱۸ درصد بوده است، گفت: این آمار از سال ۹۴ به بعد ۴۲ درصد رسیده است.

وی افزود: پیش بینی می شود هزار و ۸۰۰ بیمار اچ آی وی در استان وجود داشته باشد اما تا کنون ۲۱۴ نفر شناسایی شدند که این یکی از مشکلات محسوب می شوند.