کیفیت هوای آذربایجان غربی برای گروه های سنی حساس ناسالم شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس ارزیابی مرکز کنترل و پایش محیط زیست استان میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای ارومیه امروز یکشنبه، با شاخص ۱۰۳ در حد ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز میزان غلظت ذرات کوچک تر از ۱۰میکرون برابر با ۶۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده ولی سالم است اما میزان ذرات معلق کمتر از ۲. میکرون ۱۰۳ میکروگرم و ناسالم برای گروه های سنی حساس است.

موسوی با بیان اینکه پیشگیری از اثرات سوء این آلودگی ها ضروری است، اضافه کرد: کاهش تردد و فعالیت افراد دارای بیماری های زمینه ای از جمله بیماران قلبی و ریوی و افراد سالمند در فضاهای باز الزامی است.

وی با بیان اینکه استفاده از مایعات، آبمیوه به شهروندان در روزهای بالا بودن بارآلودگی هوا توصیه می‌شود گفت: تا حد امکان مردم از تردد در سطح شهر به خصوص مرکز شهر ارومیه خودداری کنند و در صورت اجبار برای حضور در بیرون از ماسک به خصوص ماسک‌های استاندارد حتماً استفاده کنند.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است بیان داشت: دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جنوب، دو ایستگاه در شمال و چهار ایستگاه نیز در مرکز استان ارومیه قرار دارند.