انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در همدان

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اشراف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی یک باند قاچاق مواد مخدر صنعتی محرز شد یک محموله سنگین از نوع هروئین توسط این باند بارگیری شده و به مقصد همدان در حال حرکت است.

وی گفت: که از آنجایی که احتمال خرد شدن محموله بارگیری شده وجود داشت طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی هوشمندانه محموله موردنظر در ورودی شهر همدان شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: در این عملیات یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و تعداد ۵ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: پلیس با گسترش چتر اطلاعاتی و تلاش های صورت گرفته و با استفاده از تمام ظرفیت های درون و برون سازمانی موفق به ایجاد اشراف اطلاعاتی استانی شده و هرگونه تحرک و فعالیت قاچاقچیان را رصد می کند.