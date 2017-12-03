نیازهای حوزه های علمیه مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصیرایی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه امروز توجهات به حوزه های علمیه نسبت به گذشته بهتر و بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی توجه خوبی به حوزه ها شده اما این توجهات به نسبت جایگاهی که حوزه ها دارند کافی نیست، افزود: در هر جا و هر نقطه ای که حوزه، علما و روحانیت حضور دارند معضلات کمتری را شاهد هستیم.

مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مشکلات اجتماعی و فرهنگی بسیار کمی در روستاهای دارای روحانیت نسبت به دیگر روستاها وجود دارد، گفت: با وجود استعداد ها و پتانسیل های فراوان و توجهاتی که شکل گرفته اما باز هم نیازها بسیار زیاد است و هنوز بین آنچه که هستیم و باید باشیم فاصله زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید در سطوح مختلف توجه جدی تری به حوزه ها و نقش و حضور روحانیت وجود داشته باشد، عنوان کرد: طی یک سال و نیم اخیر حرکت های خوبی در ابعاد مختلف شکل گرفته و در حال شکل گیری است لذا امیدواریم بتوانیم بهتر از قبل به رسالت خود عمل کنیم.

نصیرایی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) مبنی بر اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، ادامه داد: مهم ترین رکن این سخن و عامل پیدایش انقلاب اسلامی ایمان و تدین مردم است.

وی با بیان اینکه اگر امروز دغدغه پیشرفت انقلاب را داریم عامل مهم آن ایمان مردم است، اظهار داشت: حفظ و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران به ایمان مردم مرتبط است.

مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه منشا پیشرفت جامعه ایمان و اعتقادات مردم است، افزود: آن چه که ایمان و اعتقادات مردم را تقویت می کند نقش حوزه های علمیه، علما و روحانیت است.

وی با بیان اینکه اگر بنا است که به بحث انقلاب و آرمان های آن بپردازیم باید به حوزه ها به صورت جدی تری پرداخته شود، گفت: دولت و نظام باید نیازهای حوزه ها را تامین کنند چراکه پیشرفت انقلاب به واسطه تدین مردم فراهم می شود.