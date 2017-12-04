کشف ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دام قاچاق در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در راستای مبارزه با ورود هر گونه کالای قاچاق و فاقد مجوز قانونی، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی شهرستان ملایر ضمن کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان دو دستگاه کامیون حامل دام را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی صورت گرفته از دو خودرو مشخص شد دام ها قاچاق و فاقد مجوز قانونی است که در این راستا ۴۳۰ راس گوسفند و ۹ راس گاو به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: برخورد با ترانزیت هر گونه کالای قاچاق و فاقد مجوز قانونی از جمله اولویت های انتظامی استان محسوب می شود و این روند با جدیت به منظور خدمت به اقتصاد کشور و جلوگیری از فعالیت افراد فرصت طلب و سودجو در دستور کار قرار خواهد داشت.