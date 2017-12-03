به گزارش خبرنگار مهر، نرگس نوراله‌زاده ظهر یکشنبه در کمیسیون شهرسازی، معماری شورای شهر همدان که پیرامون نحوه اجرایی کردن بخشی از ماده ۲ مقررات ملی ساختمان برگزار شد، با اشاره به مشکلات فعالیت دفاتر غیرقانونی نظام مهندسی در سطح شهر همدان اظهار کرد: در سطح شهر همدان شاهد حضور برخی افراد دارای سهمیه در دفاتر غیررسمی مهندسی بوده‌ایم که متأسفانه برخی از مهندسان دارای سهمیه، حضور فیزیکی در شهر همدان نداشته و امکان نظارت قانونی وقا نونمند هم ندارند که همین مهم، نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: متأسفانه اکثر تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل طراحی مهندسانی بوده که معماری و سازه نقشه آنها با یکدیگر انطباق نداشته است.

نوراله‌زاده در ادامه با تأکید بر دشواری شناسایی افرادی که در این زمینه به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، گفت: با راه‌اندازی دفاتر رسمی و قانونی، اهرم قانونی به وجود می آید و در صورت حمایت از آن، بخشی از مشکلات در زمینه ساختمانی هم حل خواهد شد.

وی همچنین بر پیش‌بینی مدت زمان ارزیابی و تعیین شرح وظایف مشخص در دفاتر قانونی نظام مهندسی تأکید کرد و افزود: کلیات این طرح بسیار مناسب است و محاسن آن نیز برای هماهنگی لازم بین مهندسان دخیل در ساختمان و کیفیت ساختمان در مواقع بحرانی مشخص می‌شود.

نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه تدوین و تعریف فرآیند مناسب برای دفاتر قانونی نیز ضرورت دارد تا ابهامی وجود نداشته باشد، گفت: هماهنگی‌های لازم در ترسیم نقشه هم در بحث سازه و هم معماری، عمر نگهداشت ساختمان را ارتقا داده و هزینه‌های نگهداری ساختمان را نیز کاهش می‌دهد.

لزوم ارائه آموزش های تخصصی

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری شورای شهر همدان همچنین عنوان کرد: آموزش‌های تخصصی و اجرایی لازم نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح راه‌اندزی دفاتر رسمی مهندسی در شهر صورت گیرد.

سخنگوی و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر حمایت و استقبال شورای شهر از طرح راه‌اندازی دفاتر قانونی مهندسی ساختمان، گفت: متأسفانه کشور ایران در بحث خصوصی‌سازی و برون‌سپاری موفق عمل نکرده است.

کامران گردان خطاب به مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان بیان کرد: انتظار می رود که این سازمان شرح وظایف، میزان دسترسی، روش بررسی و زمان بندی ارزیابی این دفاتر را برای بررسی بیشتر اعضای شورای شهر همدان اعلام کند.

گردان با تأکید بر مبحث آموزش در دفاتر مهندسی، عنوان کرد: آموزش را باید به اهل فن آن سپرد تا اهداف مورد نظر در این راستا تحقق یابد.

وی با توجه به اینکه از مهندسان انتظار می‌رود راهنمایی‌های کامل را به شهروندان ارائه دهند، ابراز امیدواری کرد: امسال راه‌اندازی دفاتر رسمی مهندسی به عنوان یک طرح ماندگار به سرانجام برسد.