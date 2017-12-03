تفکر داعش از بین نرفته است/مسلمانان بیداری خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نذیر احمد سلامی ظهر یکشنبه در همایش«محمد، بشیر وحدت» که در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد اظهار کرد: مهمترین عنصر تکفیری ها عنصر داعش است. داعش در عرصه میدانی بر اثر مجاهدت های سپاه اسلام و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی با شکست مواجه شده اما تفکر داعش همچنان وجود دارد.

وی افزود: بیش از ۶ سال است که داعش به وجود آمده است و تفکر داعشی نیز هفتاد سال است که وجود دارد اما این سال‌ها با حمایت‌های استکبار بروز و ظهور کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: داعش در عرصه میدانی شکست خورده اما اندیشه و تفکرش وجود دارد و با حمایت های صهیونیست بار دیگر به عرصه میدانی کشانده می شود. همین تفکر وقتی مورد حمایت قرار گیرد وارد میدان می شود و اگر ما نباید غافل شویم و بیداری خودمان را حفظ کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: سنت و سیره و رهنمودهای با برکت رسول اکرم(ص) فرصت های معنوی و جمعیت و نفوذی که مسلمانان بر گستره زمین دارند فرصت های مادی است. قرآن منشور حیات پاک بشر از ارزشمندترین داشته هایی است که در کمترین فرصت ممکن بیشترین فتح را بدست آورده و به بیرون از مرزهای حجاز تا اروپا و چین رسانده اند که باید قدر آن را بدانیم.

وی تصریح کرد: جمعیت و نفوذی که امروز مسلمانان دارند و این گستردگی ابزار، ارزشمند است و می توان بهترین استفاده را از این وسعت برد. علاوه بر این وسعت تمام کشورهای اسلامی به جز هند و میانمار متصل به هم هستند که به سان حلقه ای از یک زنجیره اند که یک ارزش جغرافیایی سیاسی را دراختیار جامعه مسلمان قرار داده است و اینها ظرفیت های عظیمی است که مسلمانان در اختیار دارند.