به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری، دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در نشستی خبری با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی در بازار اظهار داشت: حدود دو، الی سه ماه قبل که دولت تصمیم گرفت ارز مبادله‌ای کنجاله سویا را به ارز متقاضی تغییر دهد و اعلام کرد برای واردات کنجاله سویا، دیگر ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد، شوکی به بازار وارد و باعث شد قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: همین مساله باعث شده طی حدود سه ماه اخیر، قیمت نهاده‌ها نزدیک به ۲۰ درصد گران شود که این مساله نتیجه تصمیمات نادرست دولتمردان است.

در ادامه عطاءالله حسن‌زاده، رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، با بیان اینکه علیرغم تمامی هماهنگی‌ها و تلاش‌هایی که اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن جوجه یک روزه برای کاهش قیمت تمام شده جوجه یک روزه انجام داده‌اند، در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده‌اند، گفت: ما با وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم که اگر امکان تأمین ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور وجود ندارد، بخشی از این کمبود را از طریق واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار تأمین کنیم تا مانند سال گذشته دچار چالش نشویم.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل کشور در حالی اتفاق افتاده که نه قیمت‌های جهانی بالا رفته و نه قیمت ارز تغییر آنچنانی داشته است، گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از غذای طیور، وارداتی است و همین بالا و پایین شدن قیمت نهاده‌ها باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند در قیمت تمام شده‌اش ثباتی را پیش‌بینی کند.

حسن‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه با توجه به نوع و کیفیت آن، بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است، تصریح کرد: دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را مشخص کند.

در ادامه این نشست غلامعلی فاروقی با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان که از فردا کار خود را شروع می‌کند، اظهار داشت: زمان برگزاری این نمایشگاه با توجه به اوج شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بسیار نامناسب است، چرا که در این فصل جابجایی طیور باید به حداقل برسد.

وی ادامه داد: پیشنهاد داده‌ بودیم که این نمایشگاه ۶ الی ۷ ماه به تعویق بیفتد که متأسفانه بنا به دلایلی این جابجایی امکان‌پذیر نشد؛ با این حال توصیه می‌کنیم استان‌هایی که برای شرکت در نمایشگاه مذکور به تهران مراجعه می‌کنند، مسائل قرنطینه‌ای را به شدت رعایت نمایند تا این نمایشگاه زمینه شیوع و آلودگی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را فراهم نکند.

دبیر انجمن جوجه یک روزه کشور در ادامه از روش‌های سنتی دولت برای تنظیم بازار انتقاد کرد و خواستار تغییر این روش‌ها و جایگزینی روش‌های جدید شد.