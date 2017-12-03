پژوهش های دانشگاهی در بخش صنعت اردبیل به کار گرفته شود

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متاسفانه در ارتباط گیری صنعت و دانشگاه با مشکل مواجه هستیم و پژوهش های دانشگاهی در صنعت مورد استفاده کاربردی نیست.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صنعت استان به منظور توسعه می بایست به پژوهش توجه داشته و در راستای ارتقا تولیدات پژوهش های جدید را مورد استفاده قرار دهد.

بدری تاکید کرد: یکی از خلا های پژوهش استان در گذشته نبود پارک علم و فناوری بود که این نیاز رفع شده و در سال جاری نیز با پیگیری نمایندگان ردیف بودجه مستقل برای پارک تعریف شد.

وی افزود: با ایجاد فرصت های پژوهشی انتظار می رود بخش صنعت نیز از ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده و نیازهای مطالعاتی خود را به دانشگاه بسپارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت استفاده از پژوهش در محورهای توسعه استان یعنی گردشگری و کشاورزی اشاره و تصریح کرد: مدیران دستگاه ها می بایست به مقوله پژوهش در برنامه ریزی ها توجه داشته باشند.

بدری افزود: علاوه بر این بومی سازی پژوهش نیز مورد نیاز استان است و ضروری است ایده ها و پژوهش های صورت گرفته به منظور توسعه استان بومی سازی شود.