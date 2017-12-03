شفاف سازی لازم درمورد پروژه تولید برق از زباله در تبریز انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری چهاردهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تبریز که امروز با محوریت دستور جلسه مبتنی بر ارائه گزارش عملکرد و مصوبات جلسات کمیسیون خدمات شهری و چگونگی مراحل اجرایی کارخانه زباله سوز برگزار شد، در این خصوص گفت: انتقال برق تولید شده در این نیروگاه، خود پروژه عظیمی است که به آن پرداخت نشده است.

وی در واکنش به برخی اظهارات در خصوص پروژه نیروگاه تولید برق از زباله در تبریز اظهار داشت: اجرای این پروژه در شورای قبلی به تصویب رسیده و بررسی‌های لازم نیز انجام شده است و بهتر است شفاف سازی لازم در این خصوص انجام شود و جا دارد از شهرداری سؤال شود چه مقدار شفافیت لازم باید اعمال شود و اگر ابهامات برطرف شدنی نبود، دوباره در صحن شورا مطرح شود و این به معنای این نیست که ما با لغو کل طرح مخالف هستیم.

گفتنی است در پایان جلسه امروز شورای شهر تبریز، موضوع بررسی پروژه ساخت نیروگاه تولید برق و انرژی پاک از زباله به دلیل برخی ابهامات فنی و قانونی به کمیسیون خدمات شهری ارجاع داده شد.