مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در رشتههای مختلف ورزشی است.
احمد بهروزیانفر حمایت از ورزشکاران را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: تلاش میکنیم تا از فعالیتهای رشتههای ورزشی استان بوشهر و ورزشکاران این رشتهها حمایت مناسب را داشته باشیم.
وی با اشاره به شرایط مطلوب استان بوشهر برای برپایی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشور بیان کرد: استان بوشهر برای میزبانی از برنامههای فدراسیون شطرنج شرایط مناسبی دارد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر به عملکرد مطلوب هیئت شطرنج استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: شاهد کسب عناوین مناسبی از سوی ورزشکاران شطرنج استان بوشهر در عرصه کشوری و جهانی هستیم.
در مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان بوشهر سید ایمان بکاء رئیس سابق این هیئت با کسب ۱۶ رای برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.
جواد قلیزاده دیگر کاندیدای این انتخابات نیز چهار رای کسب کرد.
