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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۴

مدير كل صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع در گفت و گو با "مهر":

قيمت مبناي ريالي براي واردات تلويزيون تعيين شده است

قيمت مبناي ريالي براي واردات تلويزيون تعيين شده است

براي حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از آثار سوء كاهش تعرفه واردات تلويزيون ، وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارت صنايع و معادن كف قيمت براي تلويزيون هاي وارداتي تعيين كرده است.

مدير كل صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد بستر مناسب براي واردات سالم تلويزيون از خارج تصميم به كاهش تعرفه آن گرفته اند.
مظفراعواني افزود: براي كنترل ميزان واردات تلويزيون از خارج از كشور در كنار كاهش تعرفه قيمت مبناي ريالي نيز در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به ميزان قيمت مبناي ريالي گفت: اين قيمت مبنا از سوي وزارت بازرگاني به اطلاع وارد كنندگان خواهد رسيد.
به گفته وي، چنانچه در ماههاي آينده حجم واردات تلويزيون بيشتر از سقف تعيين شده اعلام شود وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني نسبت به ميزان تعرفه تعيين شده تجديد نظر خواهند كرد.

 

 

کد مطلب 41619

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