تسریع در عملیات اجرایی تکمیل بزرگراه شیراز - اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی گفت: اتصال شبکه راه‌های استان فارس به کریدورهای اصلی کشور علاوه بر سرعت تردد و افزایش ایمنی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این استان نیز موثر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از محور دشت ارژن- قائمیه اظهار داشت: این محور به طول ۱۱۹ کیلومتر است که تاکنون ۹۸ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و عملیات راهسازی در ۲۱ کیلومتر باقیمانده آن در حال انجام است.

وی با تاکید بر اهمیت محور ابوالحیات- دشت ارژن خاطرنشان کرد:‌ به سبب کوهستانی بودن مسیر تنگ ابوالحیات اتمام این پروژه علاوه بر ایمن سازی محور ابوالحیات به دشت ارژن تاثیر بسزایی در کوتاه شدن زمان تردد وسایل نقلیه و کاهش مصرف سوخت دارد.

خادمی در بازدید از روند احداث بزرگراه بابامیدان- گچساران- بهبهان اعلام کرد: با افزایش تعداد ماشین‌آلات در قطعه دوم این محور، روند احداث پروژه شتاب بیشتری گرفته و با افزایش شیفت‌های کاری طی ماه گذشته شاهد بازده چند برابری هستیم.

وی افزود: عملیات خاکی، ابنیه فنی و روسازی بیش از دو برابر افزایش یافته است و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پروژه مراحل تکمیل را طی می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی محور بابا میدان- گچساران- بهبهان را از اولویت‌های کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: این محور بخشی از بزرگراه اهواز- شیراز است که نواحی جنوب غربی کشور را از طریق شیراز به شرق کشور متصل می‌کند وتاکنون ۴۶ کیلومتر آن تکمیل و ۵۸ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام است.

وی افزایش شیفت‌های کاری را منجر به تکمیل انجام عملیات اجرایی در ۱۳ کیلومتر دیگر این محور عنوان و اضافه کرد: به زودی بخش دیگری از این محور آماده بهره‌برداری است.

خادمی همچنین از محور برازجان- کنارتخته- قائمیه- بابامیدان بازدید کرد وگفت: این محور به طول ۱۳۴ کیلومتر است که در حال حاضر ۶۱ کیلومتر آن زیر عبور ترافیک قرار دارد، ۵۳ کیلومتر آن در حال انجام عملیات و ۲۰ کیلومتر دیگر نیز در حال بازنگری و تکمیل مطالعات است.