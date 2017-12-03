نوکری ترامپ با خادم الحرمی سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان کلانتری ناجا، ضمن تبریک ایام وحدت بر توجه بیشتر به مسئله وحدت و سیره زندگی پبامبر(ص) تاکید کرد.

وی گفت: در جهان شاهد شکل‌گیری فرقه تکفیری وهابی هستیم که رفتن به زیارت اهل بیت(ع) را شرک می‌داند، ولی خدمت به ترامپ و نوکری به آمریکا را شرک نمی‌دانند این مسئله با خادم الحرمین بودن سازگاری ندارد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم اظهار داشت: در وضعیتی قرارداریم که دشمن به بهانه‌های مختلف به کشورهای اسلامی عراق، سوریه، یمن و بحرین حمله می‌کند و با علمای اسلام ستیز می‌کند و تحت شکنجه قرار می‌دهد؛ بنابراین دراین شرایط که دشمنان دنبال این نوع برنامه هستند مسلمین هم لازم است در برابر دشمنان مقاوم باشند.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) برای هدایت مردم تلاش شبانه روزی می‌کرد به طوری که برای هدایت مردم دچار سختی و رنج‌های فراوان شده بود اظهار داشت: هدف پیامبر(ص) از ترویج دین ساختمان سازی انسان با استفاده از مصالح دین بود.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه پیامبر(ص) زمانی که مبعوث به رسالت شد در دستی ابزار جهاد و در دستی دیگر کتاب الهی داشت، گفت: تا جای که امکان داشت مردم را به دین دعوت می‌کرد و آنهایی که اهل پذیرش نبودند و نمی‌خواستند دین را قبول کنند پیامبر(ص) با آنها جهاد می‌کرد واز این طریق هم دین را ترویج می‌داد.

وی افزود: داشتن ابزار جهاد و کتاب الهی تنها اختصاص به پیامبر(ص) نداشت همه انبیاء این گونه بوده‌اند به همین دلیل این اقدام پیامبر(ص) نشان دهنده اهمیت جهاد است و باید کاری کرد جامعه اسلامی به فرهنگ جهاد افتخار کنند و آن را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.

این مفسر قرآن کریم، امنیت را بالاترین نعمت در جامعه اسلامی دانسته و از تلاش‌های نیروی انتظامی برای برقراری امنیت جان خود را فدا می‌کنند قدردانی کرد.

وی بر مطالعه وصیت نامه و آثار شهدای تأکید کرد و در شرایط کنونی آن را لازم و ضروری دانست.

آیت الله نوری همدانی افزود: امام راحل شخصیتی ممتاز در جهان اسلام بود و توانستند برکات زیادی برای جامعه اسلامی داشته باشند و مهمترین آن انقلاب بوده است.