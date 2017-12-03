به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز یکشنبه در جلسه بررسی جبران خسارات اصناف وبازاریان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: ما در بحث جبران خسارت واحدهای تجاری را هم از اول دیده ایم.

وی با بیان اینکه ما واحدهای تجاری تعمیری آنچنان نداریم، گفت: به ازای هر واحد تجاری واحدهایی که تخریب شده ۱۲ میلیون تومان تسهیلات و ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می کنیم و به واحدهای محدود تعمیری نیز تنها به ازای هر متر مربع ۲۰۰ هزار تومان و تا سقف ۶ میلیون تومان تسهیلات می دهیم.

پرداخت تسهیلات تا سقف ۶ میلیون تومان به واحدهای تعمیری

معاون بنیاد مسکن کشورتصریح کرد: واحدهای احداثی و بازسازی نیز به ازای هر متر مربع ۷۰۰ هزار تومان و تا سقف ۱۲ میلیون تومان وام و ۲ میلیون تومان بلاعوض دریافت می کنند.

وی گفت: این فقط واحدهای کوچک صنفی و تجاری را شامل می شود و کارگاه های بزرگ جزو وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

واحدهای صنفی بالای ۳۰ متر ۲ مورد تسهیلات و کمک بلاعوض می‌گیرند

مهدیان ادامه داد: واحدهای تجاری بالای ۳۰ متر نیز به گونه ای است که به ازای هر ۳۰ متر یک مورد تسهیلات و یک مورد کمک بلاعوض دریافت می کنند. دستور العمل این موضوع نیز تا عصر امروز آماده و اعلام خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: هدف اول ما از این اقدامات این است که مشاغل در نقاط زلزله زده رونق بگیرد که شهر زنده شود.

وی تصریح کرد: کارگاه های کوچک تولید و فروش صنایع دستی نیز صنفی محسوب می شود اما هتل ها و واحدهای بزرگ نیز باید از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد و وام های ما کفاف این واحدها را نمی دهد.

وی افزود: ارزیابی واحدهای صنعتی، گردشگری و... نیز توسط متولیان آنها انجام می شود اما واحدهای کوچک فروش صنایع دستی جزو اصناف به حساب می آیند.

مهدیان گفت: منابع ما محدود است و هم اکنون باید ۴۰ هزار واحد بازسازی و تعمیر شود.