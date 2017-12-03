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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

معاون بنیاد مسکن کشور خبر داد:

پرداخت وام و کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای صنفی نقاط زلزله‌زده

پرداخت وام و کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای صنفی نقاط زلزله‌زده

کرمانشاه- معاون بنیاد مسکن کشور، از پرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی و کمک بلاعوض ۲ میلیون تومانی برای بازسازی واحدهای صنفی خسارت دیده در زلزله استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز یکشنبه در جلسه بررسی جبران خسارات اصناف وبازاریان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: ما در بحث جبران خسارت واحدهای تجاری را هم  از اول دیده ایم.

وی با بیان اینکه ما واحدهای تجاری تعمیری آنچنان نداریم، گفت: به ازای هر واحد تجاری واحدهایی که تخریب شده ۱۲ میلیون تومان تسهیلات و ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می کنیم و به واحدهای محدود تعمیری نیز تنها به ازای هر متر مربع ۲۰۰ هزار تومان و تا سقف ۶ میلیون تومان تسهیلات می دهیم.

پرداخت تسهیلات تا سقف ۶ میلیون تومان به واحدهای تعمیری

معاون بنیاد مسکن کشورتصریح کرد: واحدهای احداثی و بازسازی نیز به ازای هر متر مربع ۷۰۰ هزار تومان و تا سقف ۱۲ میلیون تومان وام و ۲ میلیون تومان بلاعوض دریافت می کنند.

 وی گفت: این فقط واحدهای کوچک صنفی و تجاری را شامل می شود و کارگاه های بزرگ جزو وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

واحدهای صنفی بالای ۳۰ متر ۲ مورد تسهیلات و کمک بلاعوض می‌گیرند

مهدیان ادامه داد: واحدهای تجاری بالای ۳۰ متر  نیز به گونه ای است که به ازای هر ۳۰ متر یک مورد تسهیلات و یک مورد کمک بلاعوض دریافت می کنند. دستور العمل این موضوع نیز تا عصر امروز آماده و اعلام خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: هدف اول ما از این اقدامات این است که مشاغل در نقاط زلزله زده رونق بگیرد که شهر زنده شود.

وی تصریح کرد: کارگاه های کوچک تولید و فروش صنایع دستی نیز صنفی محسوب می شود اما هتل ها و واحدهای بزرگ نیز باید از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد و وام های ما کفاف این واحدها را نمی دهد.

وی افزود: ارزیابی واحدهای صنعتی، گردشگری و... نیز توسط متولیان آنها انجام می شود اما واحدهای کوچک فروش صنایع دستی جزو اصناف به حساب می آیند.

مهدیان گفت: منابع ما محدود است و هم اکنون باید ۴۰ هزار واحد بازسازی و تعمیر شود.

کد مطلب 4161937

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