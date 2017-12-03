تحرک عربی و اسلامی گسترده ضد صهیونیستها انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، دولت وفاق ملی فلسطین خواستار تحرکی عربی و اسلامی و بین المللی برای مقابله با حملات متعدد شهرک نشینان صهیونیست تحت پوشش نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی شد.

«یوسف محمود» سخنگوی دولت فلسطین اعلام کرد که حمله شهرک نشینان صهیونیست به صحن قبه الصخره در قلب مسجد الاقصی تحت حمایت و نظارت کامل نظامیان رژیم صهیونیستی به معنای اصرار رژیم صهیونیستی بر تجاوز به مقدسات اسلامی است و این اقدامات با همه قوانین و اصول بین المللی و انسانی در تضاد است.

سخنگوی دولت وفاق ملی فلسطین، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول همه جنایت هایی دانست که شهرک نشینان علیه مسجد الاقصی مرتکب شده اند. وی هشدار داد که این اقدامات با هدف ایجاد نزاع دینی وحشتناک در منطقه صورت می گیرد و در ادامه جنگهای تحمیلی است که در منطقه با ادعای دینی و طائفه ای ایجاد شده است.

صبح امروز یکشنبه گروهی از شهرک نشینان صهونیست به محوطه و صحن مسجد الاقصی و قبه الصخره یورش بردند و سازمان اوقاف قدس این اقدام را تلاشی تحریک آمیز و بی سابقه توصیف کرده است.

«فراس البدس» هماهنگ کننده اداره اوقاف در فلسطین اعلام کرد که این اقدامی برنامه ریزی شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی است که به دستورات مکرر نگهبانان مسجد الاقصی بی توجهی کرده و به شهرک نشینان صهیونیست اجازه داده اند تا در محوطه قبه الصخره حضور پیدا کنند.