حشد شعبی جایگزین ارتش عراق نیست/ لزوم حفظ قوای بازدارندگی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه اخیرا میزبان «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بود، وی طی نشست خبری با بارزانی از عراق خواست همه گروه های نظامی در این کشور از جمله «حشد شعبی» منحل شوند.

این اظهار نظر رئیس جمهوری فرانسه در حالی مطرح می شود که نیروهای حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح قانونی عراق و تحت نظر «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراقی است. به همین مناسبت گفتگویی را با نعیم العبودی سخنگوی جنبش «عصائب اهل الحق» ترتیب دادیم که از نظر می گذرد:

*امانوئل ماکرون در دیدار با نچیروان بارزانی اعلام کرده است که حشد شعبی باید منحل شود آیا این اظهارنظر در تناقض با حاکمیت ملی عراق و دخالت در امور این کشور محسوب نمی شود؟

برخی می گویند امانوئل ماکرون در دیدار با نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق واژه حشد شعبی را نیاورده است و این کلمه در منابع کردی ذکر شده و به صورت دقیق ترجمه نشده است اما اگر وی به حشد شعبی اشاره کرده باشد این امر دخالت در امور داخلی عراق به شمار می رود چرا که این گروه یک نهاد رسمی در کشور است و پارلمان عراق نیز قانونی بودن آن را تصویب کرده است.

بنابراین هر گونه دخالت در امور داخلی عراق از نظر ما پذیرفتنی نیست و مهم قوانین و مقررات عراقی است. دولت عراق باید در برابر چنین مداخله هایی واکنش نشان دهد. حشد شعبی در حال حاضر نماینده تمامی ملت عراق به شمار می رود به ویژه پس از کسب پیروزی های اخیر در نبرد با تروریست های داعش از جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردار است و اینکه چنین گروهی نماینده تمامی طوائف عراقی است و تنها نماینده یک گروه خاص محسوب نمی شود. تمامی عراقی ها اکنون متفق القول هستند که حشد شعبی به یک قوای حامی وطن تبدیل شده است که حامی منافع ملی است.

دولت عراق نیز در حال حاضر خواهان ابقای حشد شعبی است و هر نوع اظهار نظری برای انحلال این گروه به نوعی دخالت در امور داخلی عراق به شمار می رود.

هر نوع اظهار نظری که از سوی خارج و درباره انحلال حشد شعبی مطرح می شود دخالت در امور داخلی عراق است و ارزشی ندارد، این گروه در حال حاضر قدرتی در برابر استکبار جهانی و عوامل آن همچون داعش است. حشد شعبی متشکل از تمامی اقوام عراقی از جمله مسیحیان، اهل تسنن، اهل تشیع و ... است و جایگزین ارتش عراق نیست بلکه مکمل آن است و فرماندهان این گروه ارتباط و هماهنگی بسیاری با فرماندهان و نیروهای مسلح عراق دارند.

*دلایل نارضایتی امانوئل ماکرون و شرکای غربی وی از حشد شعبی چیست؟

امانوئل ماکرون و هم پیمانان غربی وی می دانند که حشد شعبی توطئه های جهانی در عراق را خنثی کرد. همانطور که می دانید داعش ابزار کشورهای غربی در منطقه است و هدف آن تجزیه عراق و سوریه است.

رژیم صهیونیستی تنها کسی بود که از تجزیه جهان عرب و جهان اسلام بهره می برد اما حشد شعبی با ورود به صحنه نبرد با داعش همه را غافلگیر کرد و توطئه های غربی را با ناکامی مواجه کرد به ویژه اینکه حشد شعبی متشکل از گروه های مقاومتی همچون کتائب حزب الله بود که از تجربه و مهارت کافی در نبردهای میدانی برخوردار بودند.

همانطور که می دانید ما اکنون در مراحل آخر پاکسازی کامل عراق از داعش و آزادسازی تمامی مناطق مختلف هستیم و طبعا این امر خوشایند کشورهای غربی و استکباری و عوامل توطئه چینی در عراق نیست.

*آینده حشد شعبی در ساختار نظامی و سیاسی عراق به چه صورت خواهد بود؟

حشد شعبی یک موسسه و هیئت مستقل و تابع دولت عراق است و از سوی پارلمان عراق به آن صفت قانونی اعطا شد. در حال حاضر همه خواستار این هستیم که حشد شعبی به عنوان یک گروه امنیتی و نظامی برای دفاع از وطن باقی بماند. ما خواستار به جریان افتادن بند پنجم قانون حشد شعبی هستیم مبنی بر اینکه ارتباط میان گروه های سیاسی و مبارزانی که وابسته به جریان های سیاسی بودند تفکیک شود.

حشد شعبی یک هیئت مستقل خواهد بود و با توجه به چالش های فرا روی عراق و منطقه و بی ثباتی و ناامنی های موجود، ابقای حشد شعبی برای مقابله با خطرات و حفظ قوای بازدارندگی یک ضرورت است.