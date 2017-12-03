  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

فرماندار بیله سوار:

۱۵ هزار تن سویا در بیله سوار برداشت شد

۱۵ هزار تن سویا در بیله سوار برداشت شد

بیله سوار- فرماندار بیله سوار گفت: از ابتدای سال جاری ۱۵ هزار تن سویا در این شهرستان برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم بعدازظهر یکشنبه در بازدید از مراکز خرید سویا در بیله سوار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیش بینی شده میزان تولید سویا در سال جاری بیش از ۲۰ هزار تن باشد.

وی افزود: در حال حاضر هشت  هزار هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار به کشت سویا اختصاص داشته و محصول تولیدی از کیفیت و مرغوبیت قابل‌توجهی برخوردار است.

فرماندار بیله سوار با اشاره به خرید تضمینی سویا در شش مرکز خرید اضافه کرد: هر کیلو سویا به نرخ تضمینی دو هزار و ۴۹۰ تومان خریداری می‌شود.

به گفته حلیم مباشر خرید تعاون روستایی بوده و با توجه به روند روبه اتمام برداشت سویا، به زودی خرید تضمینی نیز به اتمام می‌رسد.

وی افزود: به منظور توسعه صنایع تبدیلی در دانه‌های روغنی آماده دریافت ایده‌ها و نظرات سرمایه‌گذاران هستیم و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان فراهم شده است.

کد مطلب 4161960
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها