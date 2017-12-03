احصای ٩ چالش و طراحی ٥ راهبرد مدیریت شهری در حوزه منابع انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ در سومین نشست تخصصی هم اندیشی سند راهبردی و برنامه اقدام منابع انسانی شهرداری تهران که روز گذشته در برج میلاد تهران برگزار شد، بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در جهت افزایش سطح ارائه خدمات به شهر و شهروندان تأکید کرد.

وی ترسیم برنامه راهبردی و راه اندازی تیم مدیریت راهبری سیاست ها را دو هدف اصلی خود در برنامه عملکرد ١٠٠ روزه معاونت توسعه منابع انسانی عنوان کرد و افزود: "سند راهبردی و برنامه اقدام منابع انسانی، مبنای سنجش عملکرد شهرداری تهران در این حوزه خواهد بود.

به گفته معاون شهردار تهران، در فرآیند تنظیم سند راهبردی و تدوین برنامه اقدام از طریق مطالعه اسناد بالادستی، تحلیل نتایج دوره عالی منابع انسانی، مصاحبه عمیق با ذینفعان و برگزاری جلسات بارش فکری صورت گرفته است.

شیخ در جمع مدیران منابع انسانی شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه ارتقای بهره وری منابع انسانی، هدف اصلی سند راهبردی و برنامه اقدام خواهد بود گفت: آگاه سازی، مشارکت و ایجاد تعهد برای حرکت در مسیر برنامه راهبردی از جمله اهداف برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی حوزه منابع انسانی شهرداری تهران است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه نداشتن یک نظام جامع آماری، ما را در رسیدن به یک هدف واحد و یک برنامه اثربخش با مشکل مواجه می کند، اظهار کرد: ٩ چالش اولویت دار منابع انسانی شهرداری تهران از مجموع بیش از ٧٠ چالش، احصاء شده است.

شیخ عدم جامعیت نظام آماری، فساد سیستم و کاهش سلامت اداری، فرهنگ غیر حرفه ای سازمان، منطقی نبودن حجم و کیفیت نیروی انسانی در مقایسه با مأموریت سازمان، ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد، عدم کفایت تعهد به شایستگی، ناکارآمدی نظام جامع توسعه مدیریت، ناکارآمدی نظام بازنشستگی و تامین آتیه و ناکارآمدی نظام جبران خدمات را ٩ چالش اصلی شهرداری تهران در حوزه منابع انسانی عنوان کرد.

وی با بررسی این ٩ چالش، از طرح ٥ راهبرد در حوزه منابع انسانی نیز یاد کرد و گفت: توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای، توسعه مبتنی بر شایستگی، هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، چابک سازی سازمانی، توسعه رفاه حال و تامین آینده کارکنان و مدیران، ٥ راهبرد پیش روی معاونت توسعه منابع انسانی است که با هدف ارتقای بهره وری نیروی انسانی و ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به شهر و شهروندان طراحی شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه به منطقی نبودن حجم و کیفیت نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش های ٩ گانه نام برد و گفت: متأسفانه در عین تورم نیروی انسانی موجود، با فقر نیروی انسانی متخصص در مجموعه مدیریت شهری مواجه هستیم.

شیخ با بیان اینکه بیش از انچه که باید برای اداره شهر تهران صرف شود، برای آن هزینه می شود و به عبارتی، پایتخت گران اداره می گردد، تصریح کرد: شهرداری تهران با ٧٢٠ ساختمان و ٦٨ هزار کارمند، تنها ٨ هزار میلیارد تومان در سال هزینه جاری دارد و بابت نگهداری این ساختمان و حضور کارمندان در محل کار و نیز پرداخت حقوق و مزایای ایشان، هزینه می کند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پایان با تأکید بر اینکه وظیفه و رسالت مدیریت شهری، ارائه خدمات بهینه به شهر و شهروندان پایتخت، خاطرنشان کرد: اجازه نمی دهیم مصالح شهر و منافع شهروندان تحت تأثیر معادلات و معاملات جناحی و سیاسی قرار گیرد.