به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفیع‌خدایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، در روزهای پایانی هفته جاری شاهد نفوذ و عبور امواج ناپایدار از جو استان و سپس استقرار توده هوای سرد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در برخی ساعات، در فاصله زمانی ظهر روز پنج‌شنبه تا ظهر روز جمعه در برخی نقاط، عمدتاً نیمه شمالی استان و مناطق مرتفع، رگبارهای پراکنده باران به همراه وزش باد و رعد و برق و در برخی نقاط ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی ادامه داد: روز پنج‌شنبه به سبب وزش باد شدید جنوبی، قسمت‌های شمالی خلیج فارس شامل سواحل شمالی و مرکزی استان و روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده به سبب وزش باد بسیار شدید شمال غربی سراسر خلیج فارس مواج و طوفانی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت ایجاد گرد و خاک و کاهش دید نیز پیش بینی می شود.

وی افزود: با استقرار توده هوای سرد از پنج شنبه شب و طی روزهای جمعه تا دوشنبه آینده دمای هوا به طور محسوس و قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

شفیع‌خدایی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا طی این مدت شش تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش یابد و براین اساس نسبت به ایجاد تنش دمایی و پدیده سرمازدگی در محصولات کشاورزی هشدار داده می‌شود.