آتش سوزی انبار در خیابان صاحب جمع/انبار کیف خاکستر شد

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز یک مورد آتش‌سوزی در انبار کیف در خیابان صاحب‌جمع به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع‌رسانی داده شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی همراه خودروی عامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به محل حادثه گفت: محل آتش‌سوزی یک ساختمان دو طبقه قدیمی به وسعت حدود ۸۰ متر بود که در گذشته منزل بود اما آن جا را تبدیل به انبار و کارگاه کرده بودند و مقدار زیادی مواد اولیه تولید بخصوص کیف نگهداری می‌شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: همچنین در طبقه منفی یک، ظروف حاوی تینر و چسب که برای تولید همین محصولات استفاده می‌شد، وجود داشت که وضعیت را بحرانی تر می کرد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر این آتش به منزل مجاور نیز سرایت کرده بود و سه نفر که داخل ساختمان مجاور بودند، در آن وضعیت محبوس شده بودند.

ملکی گفت: آتش‌نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند و همزمان در هر دو ساختمان عملیات را آغاز کردند و در ابتدا سه نفر را بدون آسیب‌دیدگی از ساختمان خارج کردند و به فضای باز انتقال دادند.

ملکی تاکید کرد: آتش‌ به سرعت تحت کنترل قرار گرفت و از گسترش بیشتر آن و وارد آمدن خسارات بیشتر جلوگیری شد.