  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

مجری طرح های بزرگراهی شهر تهران خبر داد؛

اجرای عملیات سازه‌ای زیرگذر بزرگراه یادگار امام(ره) اوایل زمستان

اجرای عملیات سازه‌ای زیرگذر بزرگراه یادگار امام(ره) اوایل زمستان

پیشرفت عملیات اجرایی احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) به مرز ۶۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، قاسم مالدار مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان آنکه عملیات بتن ریزی شمع ها در بخش غربی پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) ظرف یک هفته آینده به اتمام می رسد، گفت: متعاقب تکمیل عملیات بتن ریزی شمع ها، آخرین مرحله احداث سقف زیرگذر در دستور کار قرار می گیرد.

به گفته مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، تکمیل عملیات احداث سقف زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) که به معنای پایان عملیات سازه ای این دوربرگردان غیرهمسطح است، حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد.

گفتنی است براساس مطالعات و طراحی‌های صورت گرفته، تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان آزادی به دلیل بافت متراکم محل اجرای پروژه، از طریق احداث رمپ و لوپ امکان‌پذیر نیست و ایجاد دوربرگردان جنوب به جنوب در شمال خیابان آزادی ۳ گردش مهم ترافیکی در محل این تقاطع، شامل گردش‌های جنوب به جنوب، جنوب به غرب و شرق به جنوب را تامین می‌کند.

کد مطلب 4161988
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها