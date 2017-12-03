به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در نشست مشترک مسئولان استان و مدیران فرهنگی مناطق دهگانه قم که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: آسیبهای اجتماعی مسئلهای نبوده که در مدت کوتاهی به وجود آمده باشد، بنابراین ریشهکن کردن این آسیبها نیز در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نیست.
وی گفت: بخشی از این آسیبها و زمینههای پیدایش آن مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است و بخشی از آنها به دلیل تحولات جوامع انسانی به وجود آمده است.
حجتالاسلام اسکندری بر لزوم برنامه ریزی برای مقابله طولانی مدت و عمیق با آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود: پس از تأکید مقام معظم رهبری، تلاش برای مقابله با ۵ آسیب اجتماعی در اولویت قرار گرفته چون دامنه این آسیبها وسیعتر بوده و تأثیرگذاری منفی آن در جامعه بیشتر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خواستار پرهیز از موازیکاری در فعالیتهای فرهنگی شد و افزود: مقام معظم رهبری بر اجرای فعالیتهای شبکهای تأکید دارند و اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به همین منظور ۱۰ مرکز فرهنگی در محلههای حاشیهای قم راهاندازی کرده تا برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از ظرفیتهای نهادها و مردم استفاده کند.
وی با بیان این که مدیریت این مراکز بر عهده روحانیون توانمند است، گفت: این مراکز در مساجد محوری راه اندازی شده و مساجد، هیئتهای مذهبی و موسسات قرآنی هر محله با محوریت این مساجد فعالیت خواهند کرد.
حجتالاسلام اسکندری گفت: این طرح که با هدف پیوند بین سه نهاد مهم تربیتی خانه، مدرسه و مسجد آغاز شده، سفینه النجاه نام دارد.
به گفته وی اگر بین این نهاد تربیتی پیوند مناسبی برقرار شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کمرنگ میشود.
نظر شما