به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعدازظهر یکشنبه در مراسم آزادسازی زندانیان مالی در زندان اردبیل با اشاره به روند روبه رشد تعداد زندانیان مالی استان تاکید کرد که اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها رتبه نخست کشوری را به لحاظ درصد زندانیان مالی داریم.

وی افزود: در وضعیتی که به صورت میانگین هفت درصد از زندانیان در زندان‌های کشور، محکومیت مالی دارند، در استان اردبیل ۲۰ درصد از زندانیان به دلیل محکومیت مالی زندانی شده‌اند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: عمده دلایل زندانی شدن زندانیان جرایم غیر عمد، محکومیت‌های مالی است و متأسفانه این افراد ناخواسته و به دلیل شرایط خاص مالی زندانی شده‌اند.

خدادادی متذکر شد: متأسفانه محکومیت مالی حتی بیشترین تعداد زندانی را در زندان‌های استان به خود اختصاص داده و بیشتر از جرایمی از جمله مواد مخدر زندانی دارد.

وی تأکید کرد: متأسفانه این افراد بزهکار نبوده و به دلیل مشکلات مالی زندانی شده‌اند که در ادامه اثرات سو زندانی شدن آن ها نه تنها خود فرد بلکه خانواده وی را متأثر می‌سازد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: انتظار می‌رود خیرین در راستای آزادسازی زندانیان مالی که مستحق بوده و قادر به تأمین بدهی خود نیستند مشارکت کنند.