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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی مطرح کرد؛

پایان طرح تعریض معابر شهر اراک در هاله ابهام/ روند اجرا کُند است

پایان طرح تعریض معابر شهر اراک در هاله ابهام/ روند اجرا کُند است

اراک- مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفت: طرح تعریض خیابان ها و معابر شهر اراک که از دو دهه قبل آغاز شده، با روند کُندی پیش می رود و زمان تکمیل و اتمام این طرح نامشخص است.

حمیدرضا نوازنی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح‌های تعریض معابر اصلی کلانشهر اراک اظهار داشت: عملیات تعریض خیابان‌های اصلی کلانشهر اراک حدود ۲۰سال پیش مصوب شده و نمی‌توان برای اتمام این طرح انتهایی مشخص کرد، زیرا اکثر خیابان‌های اصلی شهر اراک در این طرح قرار دارند.

وی افزود: خیابان شریعتی اراک یکی از معابر اصلی شهری محسوب می شود که بر اساس طرح جامع شهری مقرر شده این خیابان به یک معبر ۴۵ متری مبدل شود اما تاکنون تنها برخی از قسمت‌ها و بناهای مستقر در این خیابان عملیات عقب نشینی را انجام داده‌اند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: هریک از واحدهای مستقر در خیابان‌های واقع در طرح جامع شهری که عملیات تعریض باید در آنها اعمال شود برای کسب مجوز نوسازی به شهرداری مراجعه می‌ کنند شهرداری آنها را ملزم به عقب‌نشینی و رعایت حریم تعیین شده می‌ کند.

نوازنی تصریح کرد: شهرداری باید برنامه‌ای تنظیم کند تا بر اساس آن مالکان املاک مستقر در خیابان های لازم التعریض درخواست پروانه نوسازی کنند و براساس تعیین محدوده ملک توسط کارشناسان شهرداری قسمتی از ملک که در طرح تعریض واقع شده را به شهرداری واگذار کنند که متاسفانه نمی توانیم پروسه زمانی مشخصی برای آن تعیین کنیم.

وی بیان کرد: تعیین زمان و منابع دقیق برای اجرای این طرح ها نیازمند اقدامات کارشناسی است که برآورد کنند چه تعداد ملک تاکنون تخریب شده و چه تعدادی حریم تعریض را رعایت کرده اند، شهرداری می تواند در این زمینه از طرح‌های تشویقی استفاده کند و با تعیین اولویت بندی خیابان‌ها امتیازهایی برای مالکان در نظر بگیرد، به طور مثال این مالکان با عقب نشینی از امتیازات تراکمی و یا تجاری بهره مند شوند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی عنوان داشت: تاکنون تنها تعداد محدودی از مالکان مستقر در این معابر اقدام به عقب نشینی و استفاده از امتیازات کرده‌اند و شهرداری هم آنقدر بودجه در اختیار ندارد که بتواند تمامی این اقدامات را به‌صورت یک جا به انجام برساند زیرا اکثر این املاک گران قیمت هستند.

نوازنی بیان کرد: با توجه به اینکه خیابان شریعتی پیش از احداث کمربندی جنوبی نقش کنارگذر اصلی شهر اراک را داشت اکثر املاک مستقر در این محدوده کاربری خودروسازی و تعمیراتی دارند که پس از اجرای طرح در این خیابان تمامی این کاربری‌ها به شهرک خودرو منتقل می شوند.

کد مطلب 4162000

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