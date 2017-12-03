به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود خواجه‌نصیری با اشاره به انتشار هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی مرابحه خودرو، هدف از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد و قطعات مورد نیاز در تولید یک شرکت خودروسازی برشمرد و تصریح کرد: اوراق یاد شده با نرخ سود ۱۷درصد از طریق فرابورس منتشر خواهد شد.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اوراق جایگزین مناسبی برای جذب سپرده های خارج شده از نظام بانکی و گزینه مطلوبی برای سرمایه گذارانی است که در پی شرایط امن و بدون ریسک هستند.

وی تصریح کرد: انتشار این اوراق علاوه بر کمک به تامین مالی مورد نیاز صنایعی همچون خودرو سازی می تواند زمینه رونق و بهبود وضعیت اقتصاد کشور را مهیا کند؛ همچنین فرصتی قابل توجه و مطمئن برای سرمایه گذاران خواهد بود؛ ضمن اینکه تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه در شرایطی که بانک ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند می تواند تنوع فعالیت سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد.

خواجه‌نصیری، هدف از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد و قطعات مورد نیاز در تولید یک شرکت خودروسازی برشمرد و تصریح کرد: اوراق یاد شده با نرخ سود ۱۷درصد وهمچنین بازار گردانی و متعهد پذیره نویسی تامین سرمایه تمدن و ضمانت یک بانک، امروز ( ۱۲ آذرماه سالجاری) از طریق فرابورس منتشر خواهد شد.

وی، این اوراق را جایگزین مطلوبی برای سرمایه گذارانی که در پی گزینه های امن و بدون ریسک هستند برشمرد و افزود: این قبیل اوراق می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای سپرده های خارج شده از نظام بانکی باشد.