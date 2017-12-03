انتقاد از عدم اجرای اسنادِ مقابله با زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی، در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به وجود اسناد متعدد برای مقابله با زلزله که هیچ کدام عملی نمی‌شود انتقاد کرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به زلزله بم گفت: ️پس از زلزله بم که منجر به آسیب های بسیاری شد چند سند مهم ارائه و تصویب شد که اگر به آنها عمل می‌شد خسارات و تلفات زلزله اخیر به شدت کاهش می یافت.

وی ادامه داد: ️برای مثال سال ۸۴ در دولت اصلاحات طرحی ۱۲ ساله در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از طرف آقای عارف ابلاغ شد. این طرح قرار بود در سه دوره اجرا شود و در پی آن موجب کاهش خطر پذیری شهر تهران در برابر زلزله شود. اکنون ۱۶ سال از زمان تصویب طرح گذشته است.

این عضو شورای شهر به طرح دیگری اشاره کرد و افزود: ️سال ۸۹ هم سند دیگری در دولت دهم ارائه شد که در آن وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی برای آمادگی و مقابله با بحران احتمالی در شهر تهران مشخص شده است. در این طرح پیش بینی هزار تخت بیمارستانی همراه با امکانات و تجهیزات و داروهای لازم شده بود که مسئولیت آن با وزارت بهداشت و درمان بود.

مسجدجامعی ️با اشاره به اینکه به نظر می رسد مشکل با افزایش اسناد راه به جایی نمی برد، ادامه داد:️ شهردار تهران باید برای انجام و تحقق پیش‌بینی های لازم در برابر زلزله و استیفای حقوق شهر و شهروندان موضوع را پیگیری و گزارشی مستند از اقدامات احتمالی و دستاوردهای ذیربط ارائه کند.