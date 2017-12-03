پرونده ۵ هزار معلول زنجانی به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان، افزود: اولویت نخست بهزیستی پیشگیری از معلولیت است.

وی از وجود ۲۰ هزار معلول در استان زنجان خبر داد و گفت: اطلاعات ۱۸ هزار معلول در استان زنجان ثبت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: پرونده پنج هزار نفر از معلولان به بخش خصوصی واگذار شده است زیرا بهزیستی یک سازمان برای سیاست‌گذاری بوده و بیشتر فعالیت‌ها باید از طریق سمن‌ها دنبال شود.

محمدی قیداری تاکید کرد: پیشگیری از اختلالات ژنتیکی از جمله رویکردهای بهزیستی است و ۷۲۷ نفر طی ۶ ماهه نخست سال جاری از این خدمات استفاده کردند.

وی یکی از اقدامات خوب دولت و مجلس را اجباری کردن مشاوره برای زوجین در شرف ازدواج دانست.

محمدی همچنین به غربالگری اشاره کرد و گفت: ۲۱ سال است طرح غربالگری انجام می‌شود و طی سال گذشته ۷۸ درصد کودکان سه تا ۶ سال تحت پوشش قرار گرفتند.

و همچنین گفت: در سال‌جاری تاکنون ۳۰ هزار کودک تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان به پیشگیری از ناشنوایی کودکان اشاره کرد و افزود: برای پیشگیری از ناشنوایی کودکان یک تا ۱۰ روزه غربالگری می‌شوند.

وی تصریح کرد: بهزیستی رویکرد آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند و آموزش پیش از ازدواج، زندگی و خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی از جمله این آموزش‌ها است.

محمدی قیداری افزود: طرح CBR توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۸۱ آغاز شد و در طرح CBR همه هزینه‌های درمان و مراتب درمانی برای معلولان مدنظر گرفته شده و توانمندسازی، ایجاد اشتغال و ارائه امکانات توانبخشی از اهداف اجرای این طرح در روستاها است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ابراز کرد: دهیاران و بخشداران می‌توانند در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مؤثر باشند و در این میان باید از ظرفیت این افراد برای اجرای مطلوب این طرح در استان استفاده شود.