به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدیکیا با اشاره به آخرین وضعیت احداث ساختمان جدید پلاسکو اظهار کرد: در حال حاضر برخیها فشار وارد میآورند که بنیاد اجازه دهد تعدادی از غرفه داران ساختمان پلاسکو در بنای باقی مانده مستقر شوند، اما ساختمان باقیمانده از پلاسکو صدمه دیده است و ایمنی ندارد و بنیاد هم به عنوان مالک نمیتواند مسئولیت آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: ساختمان پلاسکو مجموعاً دارای ۶۰۰ واحد است که قبل از انقلاب آقای القانیان سرقفلی تمام این واحدها را به مردم واگذار میکند و آقای یزدانی با وضع موجود این ساختمان را خریداری میکند، بنابراین بنیاد مالک جسم ساختمان است و مالک بهرهبرداری از ساختمان نیست و تمام واحدهای این ساختمان مالک سرقفلی و بهرهبردار داشته است و البته عرصه این ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان است.
سعیدیکیا با بیان اینکه بنیاد مستضعفان این آمادگی را دارد که از زمان صدور مجوز ساخت، ساختمان جدید پلاسکو را در طول دو سال احداث کند، گفت: اخیرا هم برای طراحی و معماری ساختمان جدید پلاسکو فراخوانی برای اخذ ایده منتشر شد که این فراخوان ۳۰ هزار بازدید کننده داشته است و ۹۲۰ نفر برای ساخت این ساختمان ایدههای خود را ارائه دادهاند. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هم این بود که برای احداث ساختمان جدید از ایدههای مردم استفاده شود.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه مدرسه ژاندارک در نزدیکی ساختمان پلاسکو واقع شده، میراث فرهنگی محدودیتهایی را در احداث ساختمان پلاسکوی جدید مطرح کرده است. طبق طرح تفصیلی شهرداری تهران اجازه احداث بنای با ارتفاع قبلی را در این منطقه نمیدهند این در حالی است که حقوق مکتسبهای وجود دارد، ولی به هرحال ۶۰۰ واحد در ضلع شمالی و جنوبی ساختمان در ۵ و ۱۶ طبقه مستقر بودند، اما حالا باید این تعداد واحد را در تعداد طبقه کمتری از قبل جای دهیم.
رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: خوشبختانه بنیاد مستضعفان زمینی را تحت عنوان «پارکینگ اکبر» در کنار ساختمان پلاسکو در اختیار دارد و پیشنهاد بنیاد این است که از این اراضی برای ساختمان جدید استفاده شود. مجموع این اراضی به بیش از ۸ هزار متر مربع میرسد که البته ساختمان ۵ طبقه شمالی نیز باید تخریب و جمعاً بعنوان یک ساختمان جدید، احداث شود.
سعیدی کیا با اشاره به برگزاری مسابقه معماری برای انتخاب بهترین ایده طراحی ساختمان جدید گفت: قرار بر این است که بهترین ایده طی یک مسابقه انتخاب شود و هیأت داوری برای آن تشکیل شده که افراد صاحب نام و متخصص در این زمینه در این هیات حضور دارند و تمام پیشنهادات و ایدهها برای احداث ساختمان جدید توسط این افراد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی درباره آخرین اقدامات برای ساخت ساختمان جدید اظهار داشت: اخیراً نامهای را هم درباره تعیین تکلیف احداث ساختمان پلاسکو به آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ارسال کردیم چرا که چندین نهاد درگیر موضوع ساختمان پلاسکو هستند. به غیر از بنیاد مستضعفان چند نهاد دیگر از جمله شورای شهر، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، دادستانی و... درباره این موضوع تصمیمگیر هستند.
رییس بنیاد مستضعفان افزود: در این نامه از معاون اول رییس جمهوری درخواست برگزاری یک جلسه با حضور مدیران تمام این دستگاهها داشتیم که بتوانیم با هماهنگی تمام این دستگاهها تصمیمی درباره این ساختمان اخذ و عملیات اجرایی آن را شروع کنیم. برای ساختمان جدید پارکینگ با ظرفیت حدود ۱۰۰۰ خودرو ساخته شود. در حال حاضر با شهرداری تهران در حال همکاری و تعامل جهت نهایی شدن ضوابط زیربنا و تراکم و سطح اشغال هستیم که امید داریم به زودی نهایی شود.
سعیدی کیا با بیان اینکه تمام حق و حقوق صاحبان سرقفلی را دادستانی مشخص خواهد کرد، ادامه داد: فضای تجاری جدید را متناسب با حقوق و ارزش ریالی سرقفلی ملکی که هر یک از افراد در ساختمان قبلی داشتند باید واگذار کنیم. تجربه احداث ساختمانهایی شبیه به پلاسکو در طول دو سال را داریم.
وی تاکید کرد: مجوز که داده شود میتوانیم در طول این مدت ساختمان جدید را تحویل دهیم. اگر شهرداری سطح و سطوح و طبقات را تأیید کند، مسابقه معماری برگزار میشود و تا عملیات گودبرداری انجام شود. نقشهها نیز تکمیل و ساختمان ساخته میشود.
رییس بنیاد مستضعفان درباره تعیین میزان مابه تفاوت قیمت مغازههای قدیم و جدید اظهار کرد: درباره تعیین میزان مابهالتفاوت قیمت مغازههای قدیم و جدید برای کسبه، تا حکم دادستانی مبنی برای تعیین حق و حقوقها اعلام نشود نمیتوانیم برای این موضوعات تصمیمگیری کنیم. به هر حال بنیاد تابع حکم قضایی است و هر ارزشی که برای سرقفلی مغازهها در ساختمان قبلی تعیین شود، مکلف به تأمین آن هستیم. بنیاد مستضعفان در موضوع ساختمان پلاسکو به دنبال تراز صفر است و قصد انتفاع ندارد.
وی ادامه داد: در مورد ساختمان ۵ طبقه باقیمانده از پلاسکو مجدداً یادآوری میکنم این بنا ایمن نیست و سخنگوی شورای شهر هم چند روز گذشته اعلام کرد که این ساختمان از ایمنی کافی برخوردار نیست.
سعیدی کیا با اشاره فرسودگی ساختمان پلاسکو اظهار داشت: این بنا با آیین نامههای ۷۰ سال گذشته ساخته شده بود و در حال حاضر در حال نوسازی ساختمان قدمی متعلق به بنیاد هستیم و تجربه مقاومسازی ساختمان دفینه را داریم.
وی با بیان اینکه بیش از یک سال است که بنیاد مستضعفان اقدام به مقاومسازی ساختمان دفینه کرده و این عملیات تا یک سال دیگر هم ادامه خواهد داشت، گفت: مقاوم سازی ساختمان گرانتر و طولانیتر میشود. ضمن اینکه علاوه بر ایمن سازی عدم انطباق بنا با مقررات مربوط به حریق و ضوابط مشاعات مربوط به آن و همچنین موضوع مهم پارکینگ است که ساختمان شمالی فاقد آن است.
رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: به هر حال ساختمان پلاسکو یک ارزش تلقی میشده که امروز این ارزش از بین رفته و باید تمام دستگاهها با همکاری و هماهنگی بین یکدیگر برای جایگزینی آن ارزش تلاش کنند.
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