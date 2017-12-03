دستگیری شکارچیان بز کوهی در شهرستان طارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان سید رضا معافی مدنی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم از دستگیری یک متخلف به جرم شکار یک راس بز کوهی در شهرستان طارم خبر داد.

سیدرضا معافی مدنی گفت: در پی گشت وکنترل منطقه محیط بانان شهرستان طارم در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر که متوجه تیر اندازی در منطقه شدندبعد از حدود ۵ ساعت پیاده روی در دربند پاسارموفق به دستگیری یکی از شکارچیان متخلف شدند.

معافی ادامه داد: دونفر از متخلفین با توجه به صخره ای و صعب العبوربودن منطقه موفق به فرار شدند باتوجه به اقرار متخلف دستگیر شده نسبت به معرفی دونفر دیگر هردونفر آنها شناسایی و بزودی دستگیر خواهند شد.

وی افزود: از متخلف لاشه یک راس بز کوهی، همراه تعدادی تیر فشنگ ساچمه ای، دوربین دوچشمی، چراغ قوه به همراه یک دستگاه بیسیم دستی کشف و ضبط شد.

معافی مدنی با بیان اینکه شکارچی دستگیرشده غیر بومی منطقه می باشنداضافه کرد پرونده تخلف این متخلفین تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طارم در پایان گفت: متخلفین هشدارهای ما را جدی گرفته و دست از تهدید گونه های حیات وحش بردارند چرا که در صورت مشاهده تخلف این اداره مطابق قانون با متخلفین بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.