دستگیری شکارچیان متخلف در ارتفاعات کلاه قاضی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر نورزی نیا در این باره گفت: محیط بانان اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، حین گشت و کنترل ارتفاعات این منطقه، یک گروه پنج نفره از متخلفان شکار را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان که پس از تعقیب و گریز طولانی دستگیر شدند لاشه یک راس کل وحشی و یک راس بزغاله وحشی بدست آمد.

وی اظهار کرد: همچنین یک دستگاه خودرو، سه قبضه سلاح شکاری قاچاق، ۴۷ فشنگ چهارپاره، یک شمشیر، چهار کارد سلاخی، چهار اره و سه دوربین چشمی از شکارچیان کشف شد.

متخلفان برای رسیدگی به پرونده همراه با کشفیات به مراجع قضایی معرفی شدند.

طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شکار و صید شکار غیرمجاز جانوران وحشی، جُرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در جنوب شرقی شهر اصفهان واقع است.

مساحت پارک ملی کلاه قاضی بیش از ۴۷ هزار هکتار و مساحت پناهگاه حیات وحش آن بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار است.

در این منطقه تاکنون ۲۵۲ گونه گیاهی مانند کاسنی، درمنه، علف شور، بنه و بادام کوهی، ۱۷ گونه پستاندار، ۴۵ گونه پرنده و ۱۱ گونه خزنده شناسایی شده است.