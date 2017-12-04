سخنان نسنجیده برخی خواص به دستاویز دشمنان نظام تبدیل می شود

حجت الاسلام مجتبی اشجری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شُبهه‌سازی یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی در مورد یکی از مراجع عالیقدر تقلید، اظهار کرد : نماینده مذکور با چه حکم و مجوزی بدون بررسی‌های لازم، بی‌محابا و بی‌پروا به طرح چنین شبهاتی در اذهان عمومی نسبت به برخی از مراجع معظم تقلید و یا برخی از سران نظام اسلامی اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه درپی اعلام مخالفت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها در درس خارج روز چهارشنبه هشتم آذر ماه، افزود: این طرح در دولت قبلی نیز مطرح شده بود که با مخالفت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید روبه رو شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با اشاره اینکه به رغم این مخالفت ها برخی به‌ دنبال این آیین‌نامه هستند، خاطرنشان کرد: در این حالی بود که نماینده مردم تهران در یکی از صفحات خود درشبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و نوشت«خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند».

وی ادامه داد:متاسفانه با انتشار این اتهام واهی و سوال شبهه افکنانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عده‌ای از فرصت طلبان و معاندان با دستاویز قرار دادن صحبت های نسنجیده این فرد تلاش کردند تا موجبات بدبینی مردم به مراجع بزرگ شیعه و عالمان دین فراهم کنند.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه بعداز گذشت مدتی این فرد دوباره در صفحه اجتماعی خود این ارتباط را نفی کرد، تصریح کرد: یکی از ویژگی های این نماینده در مجلس ایجاد و طرح سوالات شبهه انگیز و تشویش اذهان عمومی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود بوده که مسبوق به سابقه است که می توان به ایجاد شبهه درباره حساب های بانکی رئیس قوه قضائیه اشاره کرد.

وی همچنین به نامه این نماینده به رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه اظهاراتش تنها جنبه سوالی داشته و متضمن هیچ خبر، قضاوت و اتهامی نیست، یادآورشد: آنچه که در این میان سوال برانگیز بوده اینکه این فرد چرا بدون بررسی لازم، بی محابا و بی پروا با طرح چنین شبهاتی در اذهان عمومی نسبت به برخی مراجع تقلید و یا برخی سران نظام اقدام می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین در ادامه با اشاره به اینکه براساس اصل ۸۴ قانون اساسی نماینده مردم در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظرکند، گفت: چگونه بوده که این نماینده خود را در برابر خدا و خون‌های مقدس شهدا و آرمان بلند معمارکبیر انقلاب اسلامی مسئول ندانسته و موجبات بدبینی مردم به مراجع دینی و نظام اسلامی را فراهم می کند؟

وی با اشاره به تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای حقوق نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این فرد چگونه به خود جرأت می‌دهد با بی‌پروایی در سخن و بی‌تقوایی در قلم موجبات بدبینی مردم به مراجع دینی و نظام اسلامی را فراهم کند او اگر چه فرزند یکی از شهدای روحانی حادثه هفتم تیر است اما رفتار او دشمن‌پسند و گفتار او خشنودکننده دشمنان انقلاب اسلامی می باشد.

اشجری باتأکید براینکه ای کاش ایشان علاوه بر تلاش درتحصیل علم برای تهذیب نفسانی خود نیز وقت می‌گذاشت، اظهار کرد: چنین اظهاراتی از این فرد نشات گرفته از هواهای نفسانی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه بعداز مشخص شدن واهی و دروغ بودن ادعای خود حتی از یک عذرخواهی ساده به‌ واسطه ایجاد شبهه در اذهان مردم امتناع کرد، یادآورشد: چنین افرادی در این موارد خود را در قبال خدا، مردم و امام و شهدا مسئول نمی‌بیند.