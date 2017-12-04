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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۸:۳۸

رئیس بهزیستی شهرستان قروه:

هزار و ۷۰۰ معلول در قروه تحت پوشش بهزیستی هستند

هزار و ۷۰۰ معلول در قروه تحت پوشش بهزیستی هستند

قروه- رئیس بهزیستی قروه بر فرصت سازی یکسان برای همه اقشار جامعه تأکید کرد و از وجود هزار و ۷۰۰ معلول در شهرستان قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا عبدی شامگاه یکشنبه در جشن گرامیداشت روز جهانی معلولان در شهرستان قروه با تأکید بر فرصت سازی یکسان و برابر برای همه اقشار جامعه، اظهار داشت: در قروه تعداد هزار و ۷۰۰ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی به صورت مستمر و غیرمستمر قرار دارند.

به گفته وی این تعداد شامل ۲۸ معلول ضایع نخاعی، ۵۰ معلول با شدت بالای جسمی و حرکتی که از طرح مجری در منزل بهره می برند، می باشد.

عبدی همچنین تعداد مراکز نگهداری از معلولان ذهنی شدید را ۴ مرکز با ۱۶۰ معلول و مراکز روزانه ویژه معلولان کم توان ذهنی را با ۱۸ معلول دانست.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امورات معلولان یکی از شاخص ترین فعالیت های بهزیستی است، افزود: تمامی این اعتبارات و خدمات جوابگوی نیاز معلولان نیست و لازم است مسئولان توجه بیشتری در این حوزه داشته باشند.

عبدی به طرح ژنتیک هم اشاره کرد و گفت: امروزه گرچه با اجرای طرح ژنتیک باعث کاهش معلولیت های مادرزادی می شود اما معلولیت های ناشی از حوادث چشم گیر است.

وی ارائه خدمات مطلوب برای بهبود وضعیت معیشتی معلولان در جامعه را مهمترین رسالت سازمان بهزیستی عنوان کرد.

کد مطلب 4162134

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