ساماندهی بافت فرسوده شهری/بازآفرینی برای ارتقای کیفیت زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری بعدازظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد باز آفرینی شهری که در فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد، اظهار کرد: بازآفرینی شهری توسعه همه جانبه اقتصادی ، اجتناعی ، فرهنگی و کالبدی در پیوند با کل شهر را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه این بازآفرینی در راستای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها است، افزود: در این طرح در راستای ضوابط و مقررات مربوطه درباره محدوده و محلات هدف شهری تمرکز می شود.

رئیس اداره عمران و بهسازی راه و شهرسازی گیلان خاطرنشان کرد: این محدوده ها و محلات شامل سکونتگاه غیر رسمی، بافت های ناکارآمد میانی (بافت فرسوده)، محدوده تاریخی شهر ها و پهنه های شهری با پیشینه روستایی، پهنه های شهری دارای کاربری ناسازگار شهری، ساماندهی احیای و بهینه ساری نوسازی شهری و ساماندهی آن است.

وی در ادامه با اشاره به طرح های بافت قدیم و تاریخی شهر، خاطرنشان کرد: این موارد جزء سکونت گاه های غیررسمی هستند که قارچ گونه در اثر مهاجرت روستاییان به شهرها شکل گرفته که آسیبی هایی نیز در پی دارد.

صفری همچنین با بیان اینکه برای بافت فرسوده چند راهکار وجود دارد، ادامه داد: یکی از مهم ترین این برنامه ها ساماندهی بافت فرسوده شهری و دیگری این بوده که شهرداری ها طبق ماده ۱۶ با درنظر گرفتن تخفیفات ۵۰ درصدی برای شهروندان، آنها را دراین امر مشارکت دهند.